Happamanmakea raparperi on satokauden varhaisimpia herkkuja – Ruokatorstai kokosi 10 reseptiä, joilla nautit raparperista makeissa ja suolaisissa ruuissa

Ruoka

Toukokuu

Ruokatorstai kokosi 10 reseptiä, joilla nautit raparperista läpi koko kauden:

Raparperipiirakka

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002734962.html

Raparperi-mansikkapavlova

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005241291.html

Raparperitrifle

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002833805.html

Raparperi-granolamurupiirakka

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002899565.html

Mansikka-raparperi-inkiväärijäätelö

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002566939.html

Raparperi-mansikkamehu

https://www.hs.fi/blogi/kielenvievaa/art-2000002896429.html

Raparperi-mantelipaistos

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005233706.html

Raparperi-pekonisalaatti

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005233752.html

Raparperi-tomaattilisuke

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002734975.html

Raparperi-bbq-ribsit

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005233743.html

on raparperin kuukausi, sillä raparperi on varhaisimpia satokauden makupaloja.Moni meistä pyöräyttää mieluusti ensimmäiset raparperinvarret piirakaksi, mutta kauden edetessä kannattaa muistaa, että raparperi on varsin monipuolinen raaka-aine, joka sopii happamanmakean makunsa ansiosta hyvin myös suolaisiin ruokiin.Tämä perinteinen piirakka saa pinnalleen rapean murukerroksen. Uunituoreen piirakan paras makupari on laadukas vaniljajäätelö.Uuniraparperilla kruunatusta pavlovasta ei jää palaakaan tähteeksi. Jos oikein laiskottaa, uunissa kesytetyt raparperit sopivat jälkiruuaksi sellaisenaan vaikka jäätelön kanssa.Tässä näyttävässä, maljaan kerrostetussa kakussa uuniraparperia täydentävät paahdettu valkosuklaa ja raikas tuorejuustovaahto.Tässä helpossa murupiirakassa pohjataikina löytyy pakastealtaasta. Muruseos sekoitetaan granolasta, joka paistuu piirakan pinnalle koukuttavan rapeaksi.Kolmen raikkaan makuparin piristämä jäätelö onnistuu helposti ilman jäätelökonettakin.Tämä mehu sopii mainiosti pakastimentyhjennystarpeisiin! Kokeile valmista mehua kivennäisveden kanssa, tai jos on syytä juhlaan, mehutilkka maustaa kivasti myös kuohuviinin.Gluteenittoman raparperipaistoksen täyte on mehevän kosteaa. Tarjoa raparperiherkun kanssa hieman sulanutta vaniljajäätelöä.Kirpeä raparperi, suolainen pekoni ja kermainen mozzarellajuusto muodostavat täydellisen makuyhdistelmän. Tarjoa salaatti vaikka alkuruokana.Luumutomaatteja, raparperia, sokeria, vettä ja suolaa. Näin niukoista raaka-aineista valmistuu helppo lisuke, joka on hyvää vaikkapa kalan tai lihan kaverina.Raparperi antaa BBQ-marinadille kirpeän raikasta hapokkuutta, joka sopii loistavasti marinadin kaakkois-aasialaiseen makumaailmaan.