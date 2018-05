Tässä viisi takuuhyvää aamupalaohjetta, joilla ilahdutat äitienpäivänä – väkerrä kunnolla tai tee valmista vartissa

Ruoka

toinen sunnuntai eli tutummin äitienpäivä on tänä viikonloppuna. Ja useinhan on perinteenä, että silloin äiti saa eteensä aamiaisen.Nopeimmat valmistuvat vartissa, toisissa saa puuhastella pikkuisen pidempään. Valitse äidille sopivin suosikki tai yhdistä vaikka kaikki brunssiksi!Kaiva esiin vohvelirauta, ja paista äidille rapeat ja kuohkeat aamiaisvohvelit, siitä ei brunssiruoka parane! Vohvelit valmistuvat puolessa tunnissa, ja sillä aikaa, kun taikina turpoaa, ehtiikin hyvin keittää kahvit ja paistaa vohveleiden seuraksi kananmunat.Väkerrä tai fuskaa, nämä brunssileivät ovat joka tapauksessa ihania! Ideana on päällystää laadukas leipä kotitekoisella tuorejuustolla, joka on vielä maustettu itse sekoitetulla za’atar-mausteella. Jos puuhastelu innostaa, muista jättää tuorejuuston jogurtti valumaan jo vuorokautta aiemmin. Jos taas aika on kortilla, osta labneh-juusto ja za’atar-mausteseos valmiina. Silloin leivät kokoaa vartissa.Jos raikas aamiainen on äidin mieleen, vegaaninen vadelma-cashewkulho on täysosuma. Tämä kaunis kulhosmoothie pyöräytetään sukkelasti tehosekoittimessa, mutta täydellisen lopputuloksen takaamiseksi tuikkaa cashewpähkinät likoamaan ja banaanit jäätymään jo edellisenä iltana. Koristele kulho äidin suosikkimarjoilla, -hedelmillä tai trendikkäillä syötävillä kukilla, joita voi ostaa markettien vihannesosastoilta.Dutch baby pancakes -pannukakut paistetaan uunissa valurautapannussa, jolloin ne saavat kauniin värin ja kuohkean koostumuksen. Päälle vielä tupraus tomusokeria ja kourallinen marjoja, ja makea aamupalaherkku on valmis puolessa tunnissa.Onko äiti suklaan ystävä? Tämä suklaakakku tehdään viidestä aineesta, ja mukana ei ole jauhoja, joten kakku on myös gluteeniton. Valmistus vie tunnin, mutta kakun voi mainiosti leipoa jo edeltävänä päivänä, jolloin äitienpäivän aamuna riittää koristelu.