Tässä hääkatsomo­eväät, jotka kelpaisivat vaikka kuninkaallisille – keitä tee peri­brittiläiseen tapaan ja lei

St. Clement’s piessa

Kun teen

häiden tv-katsomossa nousee tunnelma, kun tarjoilu on sopii teemaan. Valmista vaikka Victoria sponge -kakku, joka on herkullinen nakukakkujen esiäiti. Kermavaahdolla ja marjoilla täytetty kakku on yksinkertaisuudessaan täydellinen.rapea, keksimäinen pohja kannattelee kondensoidusta maidosta tehtyä täytettä. Päälle lusikoidaan jogurttinen pilvi, ja koko komeus pilkutetaan vielä mustikoilla.Skonssit sopivat mahtavasti brunssille, teelle ja oikeastaan mihin tahansa hetkeen. Tarjoa kermavaahdon ja hillon kanssa. Jos haluat jotakin ekstraa, pilkuta skonssit suklaahipuilla.Klassisista klassisin tarjottava teen kanssa ovat kurkkuleivät. Eikä ihme, sillä muutamasta raaka-aineesta saa loihdittua elegantin suolapalan.keittämiseenkin kiinnittää hieman tavallista enemmän huomiota, makunautinto kasvaa. Muista muutama niksi ja ole oman elämäsi teemestari.Esilämmitä kannu laittamalla siihen kuumaa vettä muutamaksi minuutiksi.Käytä teehen kuumaa vettä, joka ei ole kuitenkaan kiehuvaa. Eri teelajeille sopivat eri lämpötilat, 80–95 astetta. Tarkista lämpötila paketista.Hauduta teetä pakkauksen ohjeen mukaan. Poista haudutuksen jälkeen kaikki teenmurut, sillä ne kitkeröittävät teen. Tarjoa tee.