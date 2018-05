Kotimaisuus on valttia alkoholittomissa kuplajuomissa: tämä Ilomantsista tuleva Mielikki-marjakuohuviini saa täydet viisi tähteä

Ruoka

Kotimaisuus on valttia alkoholittomissa kuplajuomissa: tämä Ilomantsista tuleva Mielikki-marjakuohuviini saa t

Roseenvärinen alkoholiton marjakuohuviini Ilomantsista.Kevät ja kesä on kuohuviinien parasta sesonkia. Tyylikkään alkoholittoman vaihtoehdon järjestäminen oli ennen haastavampaa, mutta nykyään markkinoilla on jo runsaasti erinomaisia alkoholittomia kuohujuomia. Ja ylpeänä sanon, että parhaat niistä ovat suomalaista alkuperää.Juoma on väriltään keskisyvä rosee. Se kuplii selvästi lasiin kaadettaessa.Tuoksu on melko runsas ja yllätyksellinen positiivisessa mielessä: hieno kokoelma erilaisia marja-aromeja, joista mesimarja antaa upean tyylikkään silauksen. Tuoksussa on elementtejä, joita voi löytää roseesamppanjastakin.Maku on yhtä lailla upea. Ensi alkuun suussa on häivähdys makeutta, joka kääntyy pian monipuolisen marjaiseksi mauksi. Se lienee mesimarja, joka antaa hienostuneen mausteisuuden sävyn loppumaussa. Hiilihappo ja marjojen hapot pitävät makeuden hyvin kurissa. Jälkimaku on viipyilevä ja tyylikkään herkullinen.Ehdottoman suositeltava maljajuoma. Kriittinen kohta on tarjoilulämpötila: kuohujuoman on syytä olla todella kylmää, ettei sokerin maku pääse peittämään upeita aromeja.