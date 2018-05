Rapea ja mehukas varhaiskaali on kevään paras kasvis – nauti sitä ainakin grillattuna ja korealaisella maustevoilla höystettynä

Ruoka

Rapea ja mehukas varhaiskaali on kevään paras kasvis – nauti sitä ainakin grillattuna ja korealaisella maustev

Varhaiskaalin

Wokissa

saapuminen kauppoihin on nykyään monen herkuttelijan kevään tapaus. Reseptejä rapeisiin kevät- ja kesäkaaliruokiin ei voi olla liikaa, sillä varhaiskaalia tekee nyt mieli valmistaa mahdollisimman monin eri tavoin.Vihreää tuoretta kaalia ei tarvitse välttämättä kypsentää. Raakana se on raikasta ja rouskuvaa. Kokeile ruokaisampaa vihersalaattia: höystä ohueksi suikaloitu kaali tuorekurkulla, sulatetuilla edamame-pavuilla ja aasialaishenkisellä seesamikastikkeella. Seuraksi ei tarvita kuin grillattuja broilerinfileitä tai paistettua tofua.varhaiskaali paistuu napakaksi hetkessä. Misotahnalla ja muilla aasialaisilla herkkumauilla höystetyt lohi-nuudeliwokkiannokset saa pöytään parissakymmenessä minuutissa.Kaalilohkojen grillaaminen kannattaa aloittaa pikimmiten ja jatkaa kotimaisen kesäkaalikauden loppuun asti. Höystä vastapaahdetut kuumat kaalikimpaleet itse tehdyllä maustevoilla. Se on huikeaa.