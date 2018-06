Ruoka

Mitä ruoaksi lomailevalle koululaiselle? Tässä 8 helppoa reseptiä, jotka lapsikin osaa tehdä

Koululaisten

Lasten ruuanlaittoa voi helpottaa pienellä esivalmistelulla:

Nämä helpot välipalat onnistuvat lapsiltakin, eikä valmistamiseen tarvita uunia tai hellaa:

Kolmioleivät

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002568700.html

Tonnikalasalaatilla täytetyt avokadot

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002909962.html

Rikastettu hummus

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005621311.html

Ruissmoothie

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002929380.html

Näitä helppoja reseptejä voivat kokeilla sen ikäiset lapset, jotka osaavat jo käyttää uunia tai hellaa turvallisesti:

Lohi-pinaattipizzat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005556116.html

Uunitomaatti-mozzarella

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005344980.html

Parsa-fetasalaatti

https://www.hs.fi/blogi/kiusauksessa/art-2000005697481.html

Pinaatti-valkopapuquesadillat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002909709.html