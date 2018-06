Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Kesäkeitto päästää kauden parhaat raaka-aineet oikeuksiinsa

Ruoka

Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Kesäkeitto päästää kauden parhaat raaka-aineet oik

Kun

Tärkeintä

1. Käytä pieniä ja napakoita kasviksia

Kesäkeittoon

2. Suosi isoäidin yrttejä

Kasvisten

3. Rasvainen maitotuote tuo pehmeyttä

Perinteisesti

puheena ovat suomalaiset kasvisvoittoiset perinneruuat, mieleen tulee väistämättä kesäkeitto. Sen paras aika alkaa olla nyt käsillä.Kesäkeitto jos mikä on todellinen ylistyslaulu kauden parhaille kotimaisille raaka-aineille: uusille perunoille, porkkanoille, kukkakaalille ja herneille. Ja koska raaka-aineita on vain vähän, on syytä valita laadukasta: napakoita nuoria kasviksia, tuoretta maitoa, merisuolaa ja kirnuvoita. Yksinkertaista ja hyvää!on, että kypsennät kasvikset napakoiksi. Jos ne pääsevät pehmenemään liikaa, niiden maku ei ole enää parhaimmillaan, rakenteesta puhumattakaan. Etenkin kukkakaali muuttuu äkkiä ikäväksi, jos se pehmenee sopassa liiaksi.kannattaa valita pieniä, mielellään jopa hieman keskenkasvuisia kasviksia. Niiden on syytä olla napakoita, tuoreita ja mielellään vasta maasta nostettuja. Kesäiset herneet sopivat keittoon palkoineen, sillä palko kypsyy sopassa oikein hyvin. Eikä perunoita ja porkkanoita tarvitse kuoria, vaan huolellinen pesu riittää.”Uusien perunoiden ja porkkanoiden kuori on niin ohut, että sitä tuskin huomaa keitossa. Ja tietysti vitamiinienkin kannalta tämä on hyvä ratkaisu”, sanoo Hopsu-Neuvonen.lisäksi yrtit ovat oleellinen osa kesäkeittoa. Erityisen hyvin sopassa toimivat tilli, persilja ja ruohosipuli.”Minun kesäkeittosuosikkejani ovat erityisesti ruohosipuli ja tilli. Vaikka tuoreyrttivalikoima on nykyään tosi laaja, pysyttelen kesäkeitossa näissä isoäidin yrteissä. Lisäksi keittoon voi sujahtaa pari kevätsipulia tai kourallinen pinaatinlehtiä.”kesäkeittoon on käytetty maitoa, johon on sekoitettu suurusteeksi hieman vehnäjauhoja. Soppaan käy niin kevyt- kuin täysmaitokin.”Rasvaisempi maito tuo keittoon pehmeyttä. Maidon tilalla purkillinen kermaa tekee keitosta juhlaruoan. Kerma voi olla tavallista tai vaikkapa kaurakermaa, jolloin keitto on täysin vegaaninen.”