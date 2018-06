Helppoa, nopeaa ja kohtuullisen kepeää – nämä vartissa valmiit reseptit pelastavat ne illat, kun kokkaaminen ei kiinnosta

Ruoka

on jo käynnistymässä, eikä kauniita kesäpäiviä huvita aina viettää hellan ääressä. Silloin tulevat tarpeeseen vikkelästi valmistuvat reseptivinkit.Niitä on tarjolla tässä Ruokatorstain koosteessa. Mukana olevat reseptit valmistuvat vartissa, eikä raaka-aineitakaan tarvita paljon. Näin ollen ne ovat mainiota kesäpäivien ruokaa mutta pelastavat myös kiireisinä arki-iltoina.Ripeästi kypsyvä lehtipihvi muuttaa salaatin ruokaisaksi iltapalaksi. Ensin pihvi pannulle, sitten perään herneenpalot ja valmis teriyakikastike. Hetkessä lämmin pihvisalaatti onkin kokoamista vaille valmis.Wokkaaminen on pikapaistamista, joten pääsääntöisesti wokkiruuat valmistuvat sukkelasti. Tässä ohjeessa broilerin kaverina on kesäkaalia ja paprikaa. Ruuan sielu on simppelissä kastikkeessa, joka sekoitetaan hoisin-kastikkeesta, maapähkinävoista, limettimehusta ja soijakastikkeesta.Toinen varttiwokki tehdään kasviksista ja se sopii myös vegaaneille. Anna kesäkurpitsan, punakaalin ja sokeriherneiden rouskua, ja lisää ruokaisuutta nyhtöherneellä tai oumphilla. Hivenen makeassa kastikkeessa paahteinen seesami kohtaa raikkaan sitruunan.Nyt kun parsa on parhaimmillaan, sen lyhyestä sesongista kannattaa nauttia. Klassiseen ranskalaiseen beurre blanc -kastikkeeseen pohjaava parsapasta valmistuu vartissa, ja sen hienostunut maku sopii myös fiinimpään päivällispöytään.Perinteinen paella vaatii väkerrystä, mutta pikariisipohjainen oikaistu versio on hetkessä valmis. Makua huijarin paellaan tuo katkarapujen lisäksi chorizo tai jokin muu mausteinen makkara.