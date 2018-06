Tässä 30 reseptiä juhannuksen juhlapöytään – anna grillin tiristä ja kokeile kesän trendikkäitä makuja, klassikoita unohtamatta

Ruoka

Tässä 30 reseptiä juhannuksen juhlapöytään – anna grillin tiristä ja kokeile kesän trendikkäitä makuja, klassi

Juhannuksen

Grillissä tirisee muhkeita lihoja

Italialaiset ribsit

Härkätataki ja ponzusalsa

Entrecôte-pihvi ja viski-salottivoi

Grillattua kassleria ja thaimaalaista vesimelonisalaattia

Mozzarellabroileria ja tomaatti-avokadosalaattia

Kokonainen broileri ja grillattu varhaiskaali

Kalapöydän parhaat antimet

Tilli-piparjuuriahvenet

Korelaiset rapuvartaat

Ruotsalainen sillisalaatti

Djäkenholmin ahvenpannu

Lohi-siikasashimi

Lohta en papillote

Vegebileiden varmat hitit

Vegaaninen paella

Mustapapu-portobellot

Vietnamilaiset krepit

Nyhtöporkkanahodarit

Cajun-tofu-kasvisvartaat

Havaijilainen tofupoke

Lisukkeeksi lautaselle tai salaatiksi sellaisenaan

Lasimestarin kasvikset

Grillatut kaalilohkot ja korealainen maustevoi

Halloumiranskikset

Varhaiskaali-kurkkusalaatti

Texmex-salaatti

Keskikesän perunasalaatti

Pientä makeaa päivällisen päätteeksi

Kahden aineen kotijäätelö

Raparperi-mansikkapavlova

Pullapanzanella

Vadelma-suklaatäytekakku

Mansikkainen poke-kakku

Grillattua curryananasta, kookosta ja vaniljajäätelöä

herkkupöytään katetaan kauden parhaita makuja, kuten pieniä varhaisperunoita, tuoreita ja raikkaita kaloja, kauniin raidalliseksi grillattua lihaa ja tietenkin punaisina hehkuvia mansikoita.Tämä Ruokatorstain reseptikooste antaa 30 ideaa juhannuspöytään.Possun ribsit maustetaan yleensä makeahkoiksi, mutta näissä kylkipaloissa maistuu Italia. Balsamicolla ja yrteillä marinoidut luut esikypsennetään uunissa, ja grillistä ne saavat pintaansa viimeisen silauksen.Laske laadukas ja rasvainen naudan marmorifilee pannulle vain hetkeksi. Leikkaa liha viipaleiksi ja tarjoa sitten raikkaan ponzusalsan kanssa.Salotti-viskivoi silaa mehevän entrecôten, jolloin lisukkeeksi ei muuta tarvitakaan kuin salaattia ja hivenen makea palmusokerivinegretti.Rasvainen kassler on erinomainen ja kohtuullisen edullista grillattavaa. Tässä reseptissä raikas thaisalaatti tasapainottaa juuri sopivasti grillikasslerin tuhdin lihaisaa makua.Viimeistele grillatut broilerin rintafileet hunajalla ja mozzarellalla ja tarjoa seuraksi raikasta tomaatti-avokadosalaattia Kalifornian-malliin.Kun linnun avaa kypsennystä varten, se kypsyy tasaisesti ja melko nopeastikin. Hanki grilliin hyvälaatuinen broileri, jossa on nahan alla maukasta rasvaa, joka mehevöittää lihaa grillauksen aikana.Pienet ahvenet voi säilöä etikkaiseen liemeen. Etikan happo sulattaa ruodot, ja piparjuuri sekä tilli antavat raikasta makua. Näitä kannattaa tehdä kerralla isompi erä, sillä niitä saattaa mennä varhaisperunoiden kanssa helposti koko purkillinen.Korealainen maustekastike on näiden vartaiden juju. Juuri sopivan makea ja tulinen soosi tarttuu ihanasti ravun pintaan ja jättää tilaa myös ravun omalle maulle.Tässä sillisalaatissa on kaikkea, mitä kesäruualta kaipaa: rapsakoita kasviksia, uuden sadon perunaa ja suolaista kalaa. Jogurttinen tillikastike viimeistelee makunautinnon.Superhelppo kermainen ahvenpannu syntyy vaikka mökkirannan onkikaloista alle puolessa tunnissa.Yleensä sashimi on raakaa kalaa, mutta tässä reseptissa kalaviipaleet kypsyvät aavistuksen verran tulikuuman seesamiöljyn ansiosta.Leivinpaperipaketin sisällä kypsyvät sekä lohi että lisukkeet, tässä tapauksessa kauden kasviksilla höystetyt kuskussuurimot. Ja mikä parasta, jokainen ruokailija saa avata pöydässä oman pakettinsa.Näyttävä vegepaella on erinomaista bileruokaa! Tähän versioon ytyä tuo mausteinen vegenakki, ja ruokaisuutta antavat artisokanpohjat ja mustapavut.Juustolla, pavuilla ja kasviksilla täytetyt muhkeat portobellosienet ovat tuhti ja ihana iltaruoka sellaisenaan tai salaatin kanssa.Rapeiden riisilettujen uumenissa piilee mausteinen täyte, jossa on tofua ja kasviksia. Nämä letut syödään dippikastikkeen kanssa, ja paistamista sopii kokeilla myös muurinpohjapannussa.Uunissa paahdettu porkkana muuttuu barbecuekastikkeen ansiosta melkein nyhtöpossumaiseksi. Näin ollen se on oivallinen täyte hodariin.Kasvis-tofuvartaita varten haudutetaan muhevan makuinen cajun-barbecuekastike, jolla voi marinoida, grillata ja höystää herkkupaloja vielä pöydässäkin.Kulhoruuat ovat olleen trendikkäitä jo muutaman vuoden. Tässä raikkaassa vegaaniversiossa japanilainen riisi saa seuralaisekseen soijamarinoitua tofua, avokadoa, soijapapuja ja kurkkua.Pikkelöidyt kasvikset sopivat kaikkien kesäruokien kaveriksi tai vaikka hodaria maustamaan. Kasvikset valmistaa nopeasti, mutta maustumiseen on hyvä varata vuorokauden verran.Varhaiskaali on mahtava kasvis myös grillattuna. Höystä vastapaahdetut kuumat kaalikimpaleet itse tehdyllä maustevoilla, joka uhkuu trendikkäitä korealaisia makuja.Halloumijuustosta tehdyt ”ranskalaiset” maistuvat syntisen hyviltä sellaisenaan, mutta erityisen herkullisia ne ovat chilimajoneesin kanssa.Tuore vihreä kaali on raikasta ja rouskuvaa. Tässä salaatissa kaalin seurana on kurkkua, edamame-papuja ja seesamikastiketta. Kaalisalaatti on erinomainen grilliruokien raikastaja.Juuri sopivan tulinen texmex-salaatti on kelpo lisuke juhlapöytään, mutta bataatti, maissi ja marinoidut pavut tekevät siitä sen verran ruokaisan, että salaatti käy pienestä ateriasta sellaisenaankin.Kaprikset tuovat suolaisen puraisun ranskalaiseen varhaisperunasalaattiin, jonka väripilkkuja ovat vihreät pavut ja rapeat retiisit.Yksinkertaisin kotijäätelö syntyy kahdesta aineesta, eikä jäätelömassaa tarvitse edes sekoitella pakastamisen aikana. Mausta jäätelömassa mieleiseksesi ennen pakastamista.Kesytä ärhäkät raparperinvarret ensin uunissa, ja käytä ne sitten komean pavlovan täytteeksi. Mukana on tietenkin myös marenkia ja mansikoita.Grillaa ylijäänyt pullapitko makeaan salaattiin, joka on saanut inspiraationsa italialaisesta panzanellasta. Tässä ohjeessa pulla pääsee hyvään seuraan marjojen ja ricottavaahdon kanssa.Vadelma ja suklaa ovat mainio makupari, ja tässä muhkean suklaisessa kakussa yhdistelmä pääsee loistavasti oikeuksiinsa. Huomaa, että kakun olisi hyvä tekeytyä jääkaapissa vuorokauden, että maku on varmasti kohdallaan.Vähän erilainen mansikkakakku tehdään ”tökkäillen” (englanniksi poke). Töki kakkuun koloja ja valuta niihin mehevää hilloa.Tämä jälkiruoka valmistuu hyvin grillin jälkilämmöllä, ja ananas on erityisen hyvää, kun se saa seurakseen parhaat ystävänsä rommin, limetin ja kookoksen.