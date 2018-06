Ruoka

Grillattu donitsi vastaa yllättävään mansikkakakun himoon – helppo mökkijälkiruoka on vartissa valmis

Näetkö jo punaista? Kotimaisten mansikoiden aika on nyt. Ensimmäiset punaposkiset kaunottaret ovat täydellisiä sellaisenaan, suoraan rasiasta nautittuna. Sitten koittaa aika, jolloin mansikkahullu pilkuttaa marjoilla melkein kaiken, kuten jäätelön, kermavaahdon tai vuohenjuustoalkupalan. Kreikkalaisen salaatin tomaatit vaihtuvat mansikoihin sesongin ollessa huipussaan, kiisseli saa marjoista kesäisen päivityksen ja margarita punastuu sopivasti.



Juhannuspöydän itseoikeutettu kuningatar on tietysti perinteinen mansikkakakku. Mutta aina ei jaksa leipoa, sillä välillä lomalaista laiskottaa, aikaa on liian vähän tai mökkiuuni ei toimi. Jos niihin tilanteisiin kaipaa mansikkakakkuhimolle helppoa vastinetta, kokeile grillattuja donitseja mansikoiden kanssa. Ne ovat kuin grillatun pullan syntisempi versio.



Grillaminen antaa kaupan valmiille donitseille paahteisuutta. Halkaise donitsit, laita väliin jäätelöä ja kokoa keoksi marjojen kanssa. Viimeistele vielä kermavaahdolla, ja salonkikelpoinen suviherkku on valmis!