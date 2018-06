Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Kesäkurpitsanauhat korvaavat pastan tässä kesäherkussa

Ruoka

Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Kesäkurpitsanauhat korvaavat pastan tässä kesäherk

Vihannesleikkuri

Tässä

Ja jos

voi kuulostaa turhalta keittiökapistukselta, mutta sille on paikkansa, ainakin kesäkurpitsakaudella. Leikkurin avulla kesäkurpitsa muuttuu näteiksi nauhoiksi, jotka menevät melkein pastasta.ruuassa kesäkurpitsa­suikerot saavat seurakseen kastikkeen, jossa on maus­teista raaka­makkaraa ja mehevää naudan­lihaa. Kun soosiin yhdistää vielä kypsiä kirsikka­tomaatteja, tilkan valkoviiniä ja valkosipulia makua antamaan, on mitä kesäisin ”pasta” ilman pastaa valmis.Käytä ruokaan pieniä ja napakoita kesäkurpitsoita. Niissä on enemmän makua kuin isoiksi venähtäneissä kurpitsoissa.kotoa ei vihannesleikkuria löydy, voit vallan mainiosti leikata kesäkurpitsat ohuiksi nauhoiksi myös terävän veitsen tai kuorimaveitsen avulla.