Kesän mansikka-aika alkoi nyt – tässä viisi reseptiä, joilla pääset mansikoiden makuun

Mansikkainen mascarponekakku

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002829148.html

Helppo mansikkajäätelö

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002780743.html

Mansikkainen poke-kakku

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002906323.html

Leipäjuustoa ja lakumansikoita

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002905211.html

Mansikkamargaritatikut

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005297360.html