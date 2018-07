Kermaviiliä, avokadoa vai ehkä vaahdotettua fetaa? Kylmä kastike sopii lähes mihin tahansa kesäruokaan – tässä 10 vinkkiä, joilla onnistut

Ruoka

Kermaviiliä, avokadoa vai ehkä vaahdotettua fetaa? Kylmä kastike sopii lähes mihin tahansa kesäruokaan – tässä

Kylmät

1. Monipuoliset maitotuotteet

Kermaviili

2. Majoneesissa laatu on tärkeintä

Majoneesipohjaiset

Laatu

3. Kasvikset kastikkeeksi

Kylmän

4. Sardelli ja muut salaiset aseet

Kylmiin

5. Hyvä öljy käy lähes sellaisenaan

Öljykastikkeeseen

6. Notkista tuorejuustoa tai vaahdota fetaa

Maustetuista

7. Yrtit ovat kastikeraaka-aineiden eliittiä

Yrtit

8. Lisää makua hedelmistä ja marjoista

Marja

9. Aasialaismakuja kastikkeesta

Jos

10. Älä unohda makeita kastikkeita!

Marjapiirakat

kastikkeet ovat kesäkokkaajan parhaita kavereita, sillä ne sekoittaa vikkelästi, ja pienellä muuntelulla kastikkeen saa sopimaan melkein minkä tahansa ruuan seuraksi., jogurtti, smetana ja ranskankerma lienevät yleisimmät pohjat kylmille kastikkeille. Niiden happamuus sopii monenlaisten makujen pariksi, joten maustaminen onnistuu varsin vapaalla kädellä. Erilaiset sipulit, yrtit ja sitrukset toimivat aina. Jos haluat paksumman kastikkeen, valuta maitotuotetta vaikka kahvinsuodattimessa muutaman tunnin ajan.Jogurttipohjainen tsatsiki on todellinen kesäpöydän moniottelija, jonka kavereita ovat lihat, kalat ja kasvikset. Hieman erikoisempaa kastiketta kaipaava tarttuu piimäpurkkiin, onhan piimä pohjana etenkin amerikkalaisten rakastamassa ranch-kastikkeessa.kastikkeet ovat usein rasvaisen täyteläisiä, joten niitä ei tarvitse käyttää kovin paljon. Majoneesikastikkeiden parhaita maustajia ovat kipakat kumppanit, kuten sitruuna, kaprikset, chilit, suolakurkut ja valkosipuli. Myös lämmittävät mausteet, kuten sahrami, curry ja savupaprika maistuvat hyvältä majoneesikastikkeissa.on majoneesikastikkeissa tärkein tekijä, joten osta hyvää valmismajoneesia tai valmista pikamajoneesi itse. Se onnistuu minuutissa, kun käytät korkeareunaista lasipurkkia ja sauvasekoitinta:Riko purkin pohjalle kananmuna, lisää 1 tl dijonsinappia, 1 tl viinietikkaa, ripaus suolaa ja pippuria ja 2–3 dl rypsiöljyä. Varmista, että kaikki aineet ovat huoneenlämpöisiä. Sitten vain sauvasekoitin purkin pohjalle, sekoitin käyntiin ja hidas nosto ylös.Majoneesi valmistuu kuin taikaiskusta!kastikkeen pohjan saa tehtyä loistavasti kasvikunnan tuotteista. Usein ne kannattaa paahtaa tai muuten kypsentää, sillä se tekee hyvää maulle ja rakenteelle. Kokeilun arvoisia ovat esimerkiksi tomaatti-paprikapohjainen romesco, avokadotahna guacamole, munakoisotahna baba ganoush, oliivitahna tapenade tai georgialainen paprikatahna adjika.Äläkä unohda papupohjaisia kylmiä tahnoja, joista tutuin lienee kikherneistä tehty hummus.kastikkeisiin saa ovelia makuja eläinperäisillä raaka-aineilla. Kalavetoisista kastikkeista tunnetuimpia lienevät Kreikan-lomilta tuttu mätipohjainen taramasalata-dippi, sardellin maustama caesar-kastike ja vitello tonnatoon kuuluva majoneesi-tonnikalakastike.Pekoni ja chorizo puolestaan antavat mahtavaa makua, kun paistat ne ensin rapeaksi ja murennat sitten soosin sekaan.pätee simppeli perussääntö: mitä laadukkaampi öljy, sitä vähemmän se kaipaa muita mausteita. Erityisen maukkaita öljyjä ovat laadukkaat oliiviöljyt, pähkinäöljyt ja avokadoöljy. Esimerkiksi leivän dippailuun sopii laadukas oliiviöljy sellaisenaan, tai pienellä balsamicolorauksella ryhdistettynä.Muita hyviä öljykastikkeen maustajia ovat erilaiset sinapit, chilit, valkosipuli ja yrtit. Jos haluat voimakkaamman maun, anna kevyesti murskattujen yrttien muhia öljyssä yön yli. Muista myös, että aromaattisista mausteista, kuten valkosipulista ja chilistä, saa paremmin maut irti, jos niitä lämmittää hetken kuumassa öljyssä.tuorejuustoista saa nopean kastikkeen vain notkistamalla niitä maitotilkalla. Mutta oletko kokeillut yhdistää tuorejuustoa fetaan ja vaahdottaa seosta? Jos et, tee se nyt.Mahtava kastike syntyy huoneenlämpöisestä maustamattomasta tuorejuustosta (100 g) ja fetajuustosta (200 g):Murustele fetajuusto tehosekoittimeen ja pyöräytä raemaiseksi. Lisää tuorejuusto ja sekoita noin 4 minuuttia, välillä kulhon reunoja kaapien. Tarjoa kermaisen pehmeä kastike esimerkiksi grillattujen kasvisten kanssa.sopivat kastikkeiden mausteiksi aina. Mutta lähes pelkkien yrttienkin varaan voi kastikkeen rakentaa – joukkoon vain mausteita sekä tilkka öljyä tai muuta kosteuttavaa ainesta, jotta yrttisilpusta muodostuu kastikemainen. Klassiseen salsa verdeen laitetaan yrttisilpun lisäksi myös kapriksia sekä hienonnettuja anjovisfileitä.Pestoja voi tehdä kymmeniä erilaisia, älä siis jätä niitä vain pastaruokiin. Tavallinen pesto, nokkospesto, korianteripesto ja monet muut sopivat erinomaisesti uusien perunoiden, grilliherkkujen ja paistettujen kalojen muodostamaan kesäruokapöytään.- ja hedelmäpohjaiset kastikkeet tuovat annokseen jännittävän maun. Ja tölkkitavarakin käy hyvin. Esimerkiksi mangososeesta syntyy helposti broilerille sopiva kastike: mausta sosetta chilikastikkeella, viinietikalla, suolalla ja pippurilla.Makeaa, suolaista, hapanta ja tulista yhdistävät chutneyt käyvät oivasti kastikkeiksi vaikka grillatulle lihalle. Marjasoseista valmistetut, viinietikalla ja öljyllä höystetyt kevyet kastikkeet ovat paikallaan salaattien lisäksi kesäisessä tacossa: kasaa salaatinlehdelle kvinoaa, paistettua halloumia, pähkinöitä ja vadelmakastiketta.pidät aasialaisista mauista, tee kesäruokien kylkeen aasialaistyyppinen dippikastike yhdistämällä esimerkiksi soijakastiketta, vettä, limettimehua, hienonnettua chiliä ja korianteria. Toimii etenkin vietnamilaisten kesärullien kanssa!ja jäätelöannokset saavat kruununsa kastikkeesta. Kun varsinainen annos on makea, kastiketta ei kannata makeuttaa liikaa. Helppo kastike syntyy pusertamalla marjat siivilän läpi ja maustamalla sose kenties vielä pienellä määrällä tomusokeria. Aikuisten kastikkeeseen voi lorauttaa tilkan likööriäkin.Makeille piirakoille ja paistoksille hyvää vastapainoa saa raikkaasta jogurttipohjaisesta kastikkeesta. Sekoita jogurtin joukkoon tomusokeria ja vaniljaa ja tarjoa piirakan kera.