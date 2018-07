Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Jogurttikastikkeen raikastama lohigyros syödään rennosti käsin

Ruoka

Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Jogurttikastikkeen raikastama lohigyros syödään re

Jos kaipaat

HS:n versiossa

viikonloppuusi helppoa ja nopeaa, mutta raikasta ja herkullista ruokaa, ehdotuksemme on lohigyros ja fetatsatsiki.Kreikkalainen gyros on perinteisesti liharuoka, jossa ohuet lihalastut saavat seurakseen erilaisia paikallisia herkkuja, kuten vaikkapa oliiveja.lihan korvaa savustettu lohi. Sen aromia keventää jogurtin ja kurkun muodostama tsatsiki-kastike. Kreikasta tuttuja makuja on tsatsikin lisäksi muitakin. Kastike saa ytyä fetajuustosta ja koko herkun kääreenä on rennosti pitaleipä.Tämä ruoka valmistuu todella helposti ja vain parissakymmenessä minuutissa. Simppeli kokonaisuus on oivallista hellepäivänruokaa – ja maistuu niin lounaana kuin ilta-auringossa nautittavalla hiukopalanakin.