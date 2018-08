Ruoka

Tässä vinkit helppoihin ja nopeisiin välipaloihin, jotka koululainen osaa tehdä itse

Omenainen vaniljavanukas on hyvä välipala. Rakenteen jujuna ovat chiansiemenet, jotka neste saa turpoamaan. Vanukkaan voi valmistaa jääkaappiin tekeytymään jo edellisenä iltana. Varioi herkkua makeuttamalla vanukas hunajalla ja vaihtamalla omenat marjoihin.



Ohueksi suikaloitu varhaiskaali antaa rouskuvaan nuudelisalaattiin ihanan rakenteen ja reippaasti kuitua. Kaalissa on lisäksi reilusti kasvavalle nuorelle tärkeitä vitamiineja ja hivenaineita, kuten C-vitamiinia, kalsiumia ja rautaa.



Oletko jo kokeillut sekoittaa maapähkinävoita pirtelöösi? Maapähkinävoissa on reilusti energiaa, ja juoma pitääkin nälän hyvin loitolla. Pakastettu banaani tekee juoman rakenteesta pirtelömäisen ja ihanan viileän. Kuori ja paloittele banaaneja pakastimeen tulevien päivien varalle, jolloin pirtelö valmistuu nopeasti.



Munakas on pikaruokaa parhaimmillaan. Tässä reseptissä makuna on kinkkupizza. Täytevariaatioita on toki loputtomasti: kinkun voi vaihtaa savukalaan, purkkipapuihin tai katkarapuihin. Päälle voi raastaa porkkanaa, suikaloida paprikaa tai lisätä paistettuja sieniä.