Raikas ja vahva mustaherukka antaa makua tälle loppukesän juustokakulle, joka hyytyy tavallista vähemmällä liivatemäärällä

Ruoka

Raikas ja vahva mustaherukka antaa makua tälle loppukesän juustokakulle, joka hyytyy tavallista vähemmällä lii

Loppukesän happaman makeat mustaherukat sopivat ihanasti juustokakun täytteeseen. Mustaherukat tuovat kakkuun raikkautta ja makujen vahvuutta.



Juustokakussani on oikeastaan aika vähän tuorejuustoa. Korvaan usein osan tuorejuustosta ranskankermalla, kuten tässä reseptissä olen tehnyt. Myös kakussa oleva liivatteen määrä on pieni, sillä pidän eniten kevyen suutuntuman juustokakuista. Lisäksi happamat mustaherukat hyydyttävät kakkumassaa liivatteen apuna.



Juustokakun keksipohjaan voi oikeastaan käyttää melkein mitä tahansa keksejä. Tässä kakussa vaihdoin perinteisemmät digestivet kekseihin, joissa on hieman karamellisoidun sokerin paahteisuutta. Mustaherukan kaveriksi sopisivat mainiosti myös suklaatäytekeksit.



Jos sinulla on mustaherukkapensas, käy hakemassa kakun päälle mustaherukanlehtiä ja kokonaisia marjaterttuja!