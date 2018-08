Tässä viisi wokkireseptiä arki-iltoihin: Yhdistä nuudeleihin satokauden suosikkikasviksia, ja valmista tulee alle puolessa tunnissa

Ruoka

Tässä viisi nuudeliwokkia, jotka valmistuvat alle puolessa tunnissa:

Lasinuudeleita ja tofua

Broccolini-pähkinänuudelit

Paistetut nuudelit mie goreng

Kiinalaiset jauhelihanuudelit

Kaali-nuudeliwokki ja misolohi

toki jatkuu vielä, mutta viimeistään koulujen alku on varma merkki siitä, että siellä se arkikin kohta kolkuttelee ovella. Tarve helpolle ja nopealle arkiruualle on siis todellinen.Tämän tarpeen täyttävät wokkiruuat, jotka ovat useimmiten sekä helppoja että nopeita valmistaa. Samalla wokit antavat mahdollisuuden nauttia satokauden parhaista antimista.Kokki Henri Alénin nuudeleissa on sattumia tofun ja kasvisten muodossa, ja makua antavat muun muassa seesami ja chili. Tämän nuudeliherkun valmistaa puolessa tunnissa.Näissä nuudeleissa rouskuvat tuoreet kasvikset, kuten broccolini ja paprika. Helppo ja maukas kastike sekoitetaan muun muassa maapähkinävoista ja sriracha-chilikastikkeesta. Valmista tulee 20 minuutissa.Indonesialaiset mie goreng -nuudelit toimivat pyttipannuperiaatteella: sekaan voi paistaa, mitä kaapista löytyy tai kaupasta mukaan tarttuu. Tämä 20 minuutissa valmistuva ohje on kasvisvetoinen, mutta jos kaipaat tuhdimpaa syötävää, lisää nuudeleiden joukkoon vaikka kananmunaa, broileria tai katkarapuja.Paistetun jauhelihan ja keitetyn makaronin rakastettu sekoitus – jolla on nimiä makaronimössöstä pääkalloon – onnistuu myös aasialaisena versiona. Vaihda makaronit ohuisiin riisinuudeleihin ja sekoita seuraksi simppeli kastike. Kasviksiakin voi lisätä, jos mieli tekee, mutta välttämättömiä ne eivät tässä 20 minuutin ruuassa ole.Misotahnalla maustettu lohi kypsyy kätevästi uunissa sillä aikaa, kun valmistat nuudeliwokin. Tässä reseptissä rouskuu ihanasti kesäkaali, eikä valmistus vie 20 minuuttia kauempaa.