Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Italialainen tomaattikeitto syödään rapeakuorisen leivän sisältä

Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Italialainen tomaattikeitto syödään rapeakuorisen

al pomodoro -tomaattikeitto on yksi italialaisen keittiön klassikoista. Eikä ihme, sillä soppa syntyy hyvin simppeleistä aineista, kuten Italiassa tapana on.Tässä versiossa kirsikkatomaattien seurana on paprikaa, leipää, valkosipulia, parmesaania ja mausteita. Ohjeessa käytetään tölkkitomaatteja, mutta näin satokauden aikaan, kun tomaateissa on kunnolla makua, kannattaa kokeilla myös tuoreita tomaatteja.al pomodoro suurustetaan vaalealla leivällä, mikä mahdollistaa hauskan esillepanon: keiton voi tarjoilla rapeakuorisesta sämpylästä, jonka sisus on jo käytetty soppaan.Leivän lisäksi on muitakin ”syötäviä astioita”. Katso ideoita oheiselta videolta.Kun lempeä keitto on lusikoitu, makunautinnon kruunaa tomaattista makua itseensä imaissut leipä.