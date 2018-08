Ruoka

Outo ja oranssi alkuviini ihastutti asiantuntijan viiden tähden arvoisesti

Mikä ja miksi?

Millainen?

Mihin?

Nyt ollaan trendien harjalla: Tämän viikon viini on itävaltalainen valkoviini, joka on tehty biodynaamisesti viljellyistä rypäleistä. Eikä siinä kaikki – valmistuksessa on käytetty poikkeuksellisesti rypäleiden kuoria mukana. Viini saa hiukan väriä kuorista, tästä nimitys oranssi viini. Viiniin ei ole lisätty mitään säilytysaineita eikä sitä ole suodatettu, joten sitä voi nimittää alkuviiniksi. Tällainen viini sopii hyvin vegaaneille.Viini on samea ja kellertävä, värissä on aavistus oranssia. Tuoksussa havahtuu lievään hapettuneisuuteen ja hiivaisuuteen. Niiden alta voi löytää vihertäviä hedelmiä ja marjoja sekä valkopippuria, kanelia ja yrttejä.Kuivan viinin maussa alku on nihkeä. Vasta jälkimaussa alkavat viinin aromit tulla esiin, sinänsä hyvin elegantisti. Suutuntuma on tässä kuitenkin erikoinen, sillä hiivaisuus tuntuu kielellä ja loppua kohden on aistittavissa karvasta makua, joka on peräisin rypäleen kuorista. Valkoviinit eivät yleensä ole näin karvaita, mutta oranssien viinien maailmassa se on tärkeä osa makuprofiilia. Outoudestaan huolimatta tämä viini on yksi parhaimmista oransseista viineistä mitä olen maistanut.Viini on parhaimmillaan miedosti maustettujen yrttisten vegaaniruokien kanssa.