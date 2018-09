Ruoka

Taste of Helsinki -ruokafestivaali lopettaa – Järjestäjät: ”Olosuhteiden pakosta meidän on mahdotonta jatkaa”

Ruokafestivaali

Barry

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomat

Taste of Helsingin

Oikaisu 14.02: Festivaali joutui siirtymään pienempään tilaan vuonna 2018, ei vuonna 2017, kuten otsikossa aiemmin luki.