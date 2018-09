Kaura on oikeaa superruokaa – kokeile proteiinipommia eli valkuaisilla ja rahkalla rikastettua tuorepuuroa, joka pitää kylläisenä pitkään

Ruoka

on tuttua aamuevästä. Kokeile sitä välillä toisenlaisena: kananmunan valkuaisilla ja rahkalla rikastettu tuorepuuro on kunnon proteiinipommi, joka pitää kylläisenä pitkään.Valmista tuorepuuro ainakin tuntia ennen syömistä valmiiksi, jolloin kaurahiutaleet turpoavat ja puurosta tulee lusikoitava.liukoinen kuitu tekee risoton rakenteesta ihanan kermaisen. Kauran ja sienten makupariksi sopivat yrteistä parhaiten metsäiset rosmariini ja salvia. Uunissa paahdetut tomaatit viimeistelevät risoton makean hapokkaaksi.makuiset kauraomenapalat makeutetaan vaahterasiirapilla ja kuivahedelmillä.keitettyä liikaa kaurapuuroa? Sekoita kaurapuuronjämät sämpylätaikinan joukkoon. Jos puurossa on jo suolaa valmiiksi, vähennä taikinan suolamäärää puolella. Reilu kourallinen siemeniä antaa sämpylöille rapean ihanan suutuntuman.