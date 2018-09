Ole oman elämäsi olutguru ja järjestä olutmaistelu kavereille: Valitse vain teema ja siihen sopivat oluet, kaikki muu löytyy kotoa

Ruoka

Ole oman elämäsi olutguru ja järjestä olutmaistelu kavereille: Valitse vain teema ja siihen sopivat oluet, kai

Erilaisten

1. Sokkona vai avoimesti?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Mitä maisteluun tarvitaan?

3. Kuinka monta lasia pitää varata?

4. Montako eri olutta kannattaa ottaa maisteluun?

5. Kuinka paljon olutta pitää hankkia maistelua varten?

6. Miten valita maistettavat oluet?

7. Kaikki ennakkovalmistelut on tehty. Pitääkö vielä ottaa jotain huomioon?

8. Miten oluita maistetaan?

oluiden maistelu ja arviointi yhdessä ystävien kanssa on hauska tapa viettää iltaa. Kun maistelua valmistelee hieman ennakkoon, siitä tulee monin verroin antoisampaa.Maistelu voi olla sokko, puolisokko tai avoin.Sokkomaistelu tarkoittaa sitä, että maistajat eivät ennakkoon tiedä, mitä oluita laseissa on. Sokkotestin järjestäminen vaatii ulkopuolisen henkilön, joka kaataa oluet laseihin ja kertoo maistelun päätyttyä, mitä laseissa oli.Puolisokossakin tarvitaan avustaja. Silloin oluet ovat tiedossa ja pullot saavat näkyäkin, mutta järjestys laseissa on maistelun loppuun asti salaisuus.Avoimen maistelun aikana pullot voivat olla alusta lähtien pöydässä esillä.Tarvitaan tietenkin oluet ja lasit. Oluiden välillä on hyvä puhdistaa suu edellisen oluen aromeista. Siihen käy hiilihapoton vesi ja maultaan neutraalit purtavat kuten vaalea leipä tai kurkkupalat.Jokaiselle maistajalle voi myös varata kynän ja paperia, jos makuelämyksen haluaa kirjata muistiin. Valmiita maistelulomakkeitakin on olemassa olutkirjoissa ja internetissä.Oluen maistamiseen kuuluu sen nieleminen, joten sylkykuppeja ei välttämättä tarvita.Ihannetilanteessa maistajilla on jokaista olutta varten eri lasi ja lisäksi yksi vesilasi. Kotioloissa tästä kuitenkin yleensä joutuu tinkimään, sillä esimerkiksi kuusi maistajaa ja kuusi olutta tarkoittaisi yhteensä 42:ta lasia. Kaksi tai kolme maistelulasia osallistujaa kohti riittää, kunhan lasit huuhdotaan puhtaalla vedellä joka oluen jälkeen. Yhdelläkin lasilla toki pärjää, mutta silloin oluiden vertaileminen toisiinsa on hankalaa.Hyvä lasi on väritön ja puhdas, ja siihen mahtuu ainakin kaksi desilitraa nestettä. Vaikka lasia ei kaadetakaan täyteen, siinä on oltava tilaa niin paljon, että olutta voi läikyttämättä pyöritellä.Sopiva määrä riippuu maistelijoiden kokeneisuudesta, käytettävissä olevasta ajasta ja oluiden vahvuudesta. Jo 4–6 oluesta kehkeytyy helposti puolitoista tuntia vievä maistelu ja keskustelu.Yhtä olutta menee yhtä maistajaa kohti vajaat puolitoista desilitraa. Puolen litran pullosta riittää hyvin neljälle maistajalle. Kannattaa myös varautua siihen, että olutvertailun jälkeen monen tekee mieli maistaa lisää omaa suosikkioluttaan.Maistelulla on hyvä olla jokin teema, jonka mukaan oluet valitaan. Yleisimmin käytetty teema on yksittäinen oluttyyli (esimerkiksi tummat lager-oluet, vehnäoluet, portterit, india pale alet, bockit).Teeman rajauksen voi tehdä myös maantieteellisesti tai sesongin mukaan. Eri tyylisiä oluita voi myös vertailla keskenään ja esimerkiksi miettiä oluttyylien istuvuutta tietyn ruokalajin seuraan tai vaikkapa erilaisten juustojen kyytipojiksi.Oluita ei kannata maistattaa jääkaappikylminä – eikä huoneenlämpöisinäkään. Ne on syytä ottaa pois jääkaapista tai kylmäkellarista ainakin puoli tuntia ennen maistelun alkamista.Ennen ensimmäisen oluen laseihin kaatamista on vielä hyvä sopia maistajien kesken siitä, keskustellaanko oluista jo maistamisen aikana vai ruoditaanko niitä vasta maistamisen jälkeen muistiinpanojen avulla.Jos oluille halutaan antaa pisteitä, on myös sovittava yhteisestä käytännöstä. Skaala voi olla nollasta viiteen, kymmeneen tai kahteenkymmeneen – tai vaikka viidestäkymmenestä sataan. Mitä yksinkertaisempi asteikko on, sitä helpompi sitä on käyttää.Maistamisessa on käytössä neljän vaiheen taktiikka: katso, haista, maista ja niele. Joka vaiheen havainnot kannattaa kirjata saman tien ylös. Värikkäitäkään kielikuvia ja mielleyhtymiä ei tarvitse karttaa.Joka vaiheessa voi myös esittää itselleen kysymyksiä. Ulkonäköä koskevat esimerkiksi nämä: millainen vaahto on, miten kuvailet väriä, onko olut kirkasta vai sameaa?Kakkosvaihe: nosta lasin reuna nenän eteen ja nuuhkaise. Suurin osan oluen aromeista aistitaan tuoksussa. Mieleen voi tulla monenlaista: autokorjaamo, heinäpelto, kostea multa, sairaala, purukumi . . . Tuoksuja on hyvä tarkentaa – jos aistit hedelmiä, mitä hedelmiä? Mitä marjoja? Jos tuoksut tuntuvat katoavan, pyöritä olutta lasissa ja nuuhkaise taas.Tuoksuttelun jälkeen siemaise olutta suuhun. Älä niele heti, vaan anna oluen pyöriä suussa hetki. Mikä maistuu ensin? Aistitko makeutta, suolaisuutta, happamuutta, kitkeryyttä, umamia? Miltä olut tuntuu suussa? Kuinka täyteläistä se on? Maku saattaa vahvistaa tuoksun antamia vaikutelmia, mutta se voi myös poiketa siitä paljonkin.Jälkimaun saat selville nielaisemalla oluen. Humaloinnin tuoma katkeruus tuntuu kurkunpäässä. Viipyykö jälkimaku pitkään vai katoaako se nopeasti pois? Tuntuuko alkoholin lämpöä? Mieti myös, millainen tunne jää suuhun, tekeekö mieli ottaa toinen suullinen samaa olutta?Neljännen vaiheen jälkeen on aika pohtia oluen jättämää yleisvaikutelmaa. Sitä sanoiksi pukiessa tulee kuin itsestään palattua kakkosvaiheeseen ja nuuhkaistua olutta uudelleen. Tämä, uusi suullinen ja nielaisu saattavat antaa uusia mielikuvia – tai vahvistaa jo saatuja.Makuarvioiden kuvailu on omakohtaista. Niistä keskusteltaessa kannattaa muistaa, että jokainen maistaja on oikeassa.