Runsas ja täyteläinen luomupunaviini Bordeaux’n kupeesta saa täydet viisi tähteä Viikon viini -palstalla

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Tämä luomupunaviini tulee aivan Ranskan Bordeaux’n alueen naapurista. Viini yllättää runsaudellaan ja täyteläisyydellään. Yleensä kyseisen alueen viinit ovat kuin kopioita bordeuax’sta, mutta keskitäyteläisinä. Domaine des Geais muistuttaa kuitenkin enemmän rhônelaista hyvin täyteläistä punaviiniä.Väriltään tumman sinipunaisessa viinissä on runsas ja tiivis tuoksu. Aromeina on mustaherukka ja muita tummia marjoja, karpaloa, paahteisuutta, pähkinää ja mausteisuutta.Viini on maultaan kuiva ja keskihapokas. Hyvin tiiviissä ja täyteläisessä maussa on sopusuhtaiset tanniinit, jotka eivät juurikaan kiristä poskilihaksia. Aromimaailma on ihastuttavan monipuolinen, jälkimaussa on hienosti kaikkia tuoksunkin aromeja ja viini on kauniisti viipyilevä. Todella herkullinen viini, hintatasoon nähden erinomainen!Täyteläinen ja runsas viini on omiaan tummien liharuokien kanssa. Pihvit ja riistapaistit saavat tästä erinomaisen kumppanin. Myös voimakkaan makuiset juustot iloitsevat viinin mausta.