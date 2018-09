Täydellinen liha ansaitsee loistavan lisukkeen – Tässä kolme reseptiä, joilla kokkaat syksyn parhaat viikonloppuruuat

Ruoka

Täydellinen liha ansaitsee loistavan lisukkeen – Tässä kolme reseptiä, joilla kokkaat syksyn parhaat viikonlop

Wieninleike

Broilerinfilee

Hirvenpaisti

kypsennetty liha ja tarkkaan harkittu lisuke. Siinä on kaava maukkaalle syysaterialle. Tällä viikolla Ruokatorstaissa kokataan wieninleikettä, broilerinrintaa ja hirvipaistia, ja jokainen ruoka saa juuri sille suunnitellun lisukkeen.saa raikkautta sitruunankuoriraasteella maustetusta leivityksestä. Maissihiutaleista tehty kuorrutus tekee leikkeen pinnasta melkeinpä rasahtavan rapean. Ohje on tehty gluteenittomaksi, mutta halutessasi voit leivittää leikkeen vehnäjauhoilla ja tavallisilla maissihiutaleilla. Wieninleikkeen kaverina tarjoillaan kastikemaisen löysäksi jätettyä palsternakkapyreetä. Pyree maustetaan tilkalla punssia, joka antaa pyreelle kypsän hedelmäistä viikunan ja luumun makua. Yhdistelmä on taivaallinen pari sitruunaisen leikkeen rinnalle.pysyy mehevänä, kun se kypsennetään ruskistamisen jälkeen uunissa. Tosin mehevyyttä tuovat myös sinihomejuusto, kuivatut aprikoosit ja pekaanipähkinät, joilla broilerit täytetään. Makean ja suolaisen broilerin rinnalle sopii mainiosti parsakaalista ja lehtikaalista nopeasti pannulla paistettu lisuke, jossa on sriracha-chilikastikkeen antamaa potkua. Paista kaaliseosta vain muutama minuutti, niin parsakaali jää ihanan rouskuvaksi.saa maustua yön yli kuivamausteseoksessa, jossa on riistalle passeleita makuja, kuten katajanmarjaa, timjamia, rosmariinia ja valkosipulia. Samalla uunipannulla hirvenpaistin kanssa kypsyvät myös lisukebataatit, jotka saavat upean silauksen paahdetusta valkosipulivoista. Kokeile valkosipulivoita myös pihvin tai lohen päällä!