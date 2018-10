Helpotusta arkeen: kokeile maailman parhaita kananmunaruokia – tässä viisi reseptiä, jotka toimivat millä aterialla tahansa

Ruoka

Helpotusta arkeen: kokeile maailman parhaita kananmunaruokia – tässä viisi reseptiä, jotka toimivat millä ater

Munakkaat

Englantilainen aamiaispaistos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005183221.html

Kreikkalainen feta-pinaattipannu

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005183182.html

Georgialainen hatsapuri

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005176373.html

Meksikolaiset aamiaistortillat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005183168.html

Kananmunilla rikastettu panzanella

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002892532.html