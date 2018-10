Ruoka

Helpotusta arkeen: leivo tuoretta leipää vaivatta – tässä viisi reseptiä, joista osaan ei tarvita edes jauhoja

Haluatko

https://www.hs.fi/ruoka/art-2000005374201.html

Tässä

Kätke kaurapuuro sämpylöihin

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005824363.html

Pataleipä on lähes leipomotasoa kotonakin

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002811546.html

Puolen tunnin perunarieskat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005468751.html

Siemennäkkäri on sinkun valinta

https://www.hs.fi/blogi/kielenvievaa/art-2000002906044.html

Pilvileipä pyöräytetään täysin ilman jauhoja

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002906346.html

luoda helposti kotoisaa tunnelmaa? Paista itse leipää! Mikään ei huuda hyggeä yhtä tehokkaasti kuin keittiöstä leijaileva tuoreen leivän tuoksu.Arki-iltoina on harvemmin aikaa tai viitseliäisyyttä trendikkääseen juurileivontaan, joten silloin suositaan helppoja ja nopeita sämpylöitä ja leipiä.reseptikoosteessa mukana olevia leipäohjeita yhdistää helppous tai vaivattomuus. Kyllä niitä nopeiksikin kutsua voi, vaikka leivonnassa harvemmin pääsee hötkyilemään. Nopeat neljän aineen perunarieskat valmistuvat kuitenkin alle puolessa tunnissa.Gluteenitonta leipää halajavan kannattaa kokeilla simppeliä siemennäkkäriä. Jos taas haluat tehdä leipäsi täysin ilman jauhoja, valintasi on pilvileipä, jonka valmistamiseen tarvitset vaivaiset viisi raaka-ainetta.Näissä sämpylöissä otetaan tehokäyttöön aamupalalta jääneet kaurapuuronjämät. Ryhtiä taikinaan antavat spelttijauhot ja reilu kourallinen siemeniä, jotka tekevät sämpylöiden suutuntumasta mukavan rouskuvan. Sämpylät valmistuvat puolessatoista tunnissa, josta kohotusaikaa on tunti.Padassa valmistuva leipä on rapeaa, kuohkeaa ja mehevää, joten ei ihme, että pataleipä nousi valtavan suosituksi somehitiksi muutama vuosi sitten. Käytä tätä perusohjetta pohjana, ja lisää sekaan esimerkiksi pähkinöitä ja siemeniä mielesi mukaan. Pataleipä saa kohota huoneenlämmössä 12 tunnin ajan, mutta itse leivonta ottaa vain hetkosen.Neljä raaka-ainetta ja vajaa puoli tuntia. Tällä kaavalla valmistuvat helpot perunarieskat, joita voi syödä sellaisenaan teeleipien tapaan tai vaihtoehtoisesti päällystää vaikkapa erilaisilla tahnoilla tai muilla herkuilla. Perunarieskoihin uppoavat kätevästi eiliset perunamuusin tähteet, joten ne ovat hyvä valinta hävikintorjujalle.Gluteeniton siemennäkkäri sopii hyvin myös sinkkukeittiöön, sillä se säilyy pitkään. Tai no, neljää eri siemenlaatua ja maissijauhoja yhdistelevä näkkileipä on niin makoisaa – etenkin hernehummuksella siveltynä – että koko pelti saattaa huveta nopeammin kuin aikomus oli. Pellillisen siemennäkkäriä pyöräyttää puolessatoista tunnissa, josta reilu tunti kuluu paistamiseen.Toisinaan leivänhimo iskee myös heille, jotka eivät syystä tai toisesta viljoja syö. Ratkaisu tilanteeseen löytyy helpoista pilvileivistä, jotka valmistuvat viidestä aineesta puolessa tunnissa. Leipästen pohjana käytetään jauhojen sijaan kananmunaa ja tuorejuustoa.