Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: kypsennä sinisimpukat perinteisesti valkoviiniliemessä tai tomaatin ja chilin höystämässä arrabbiata-liemessä

Sinisimpukat

Sinisimpukoiden käsittely:

1.

2.

3.

4.

Sinisimpukoiden

Sinisimpukat merimiehen vaimon tapaan

Sinisimpukat arrabbiata-liemessä

ovat maukasta viikonloppusyömistä. Moni arastelee sinisimpukoiden valmistamista niiden vaatiman esikäsittelyn vuoksi., sillä simpukoiden käsittely ei ole vaikeaa – se vie vain hieman aikaa.Ja kun simpukat on esikäsitelty, niiden valmistaminen ruuaksi onkin nopeaa: herkku on pöydässä vartin päästä.sinisimpukoita myydään kalatiskeillä yleisimmin verkkopusseissa. Simpukoita neuvotaan varaamaan pääruuaksi jopa kilo henkilöä kohden, mutta määrä riippuu tietenkin siitä, mitä muuta pöydässä on tarjolla.Itse ostan kaksi kiloa simpukoita neljälle syöjälle ja tarjoan simpukat ranskanperunoiden kanssa. Hankin aina myös hyvää leipää, jota on mukava dipata simpukoiden maukkaaseen keitinliemeen.Ota simpukat yksitellen käteesi ja tarkista, että simpukka elää. Kopauta simpukkaa vaikka kevyesti pöydän reunaan. Jos simpukka sulkeutuu, se elää. Heitä avoimeksi jäävät eli kuolleet sekä rikkinäiset simpukat pois.Puhdista elävien simpukoiden kuori vaikka juuresharjan avulla juoksevan veden alla, poista reunan välistä näkyvä ”parta” pienellä veitsellä. Laita simpukat kylmään veteen siksi aikaa, kun käsittelet loput simpukat.Kun olet käsitellyt kaikki simpukat, valmista keitinliemi. Valuta simpukat nopeasti siivilässä ja nosta sitten kypsymään voimakkaasti kiehuvaan liemeen. Kypsennä kannen alla 4–5 minuuttia. Simpukoiden ei tarvitse peittyä liemeen: päällimmäiset kypsyvät höyryssä. Ravista kattilaa pari kertaa, jotta simpukat hieman sekoittuvat (tai sekoita simpukoita pari kertaa kauhalla nostellen).Kypsät simpukat avautuvat. Jos keittämisen jälkeen sinisimpukoiden joukossa on edelleen kiinni olevia simpukoita, heitä ne roskiin.Verkkopussisimpukoiden lisäksi kaupassa voi olla myös rasioissa myytäviä eläviä sinisimpukoita. Ne saattavat olla jo esikäsiteltyjä.klassisin resepti on sinisimpukat merimiehen vaimon tapaan. Siinä simpukat kypsennetään sipulilla ja yrteillä maustetussa viiniliemessä.Oma suosikkini on tomaattipohjainen arrabbiata-liemi, jossa on sopivasti chilin potkua.4 annostavalmistusaika: noin 45 min2 kg eläviä sinisimpukoita3 salottisipulia2 rkl voita2–3 dl kuivaa valkoviiniä2–3 dl vettäpari timjaminoksaa1 laakerinlehtisuolaa(1 dl kermaa)1 dl lehtipersiljaa silputtunaEsikäsittele simpukat: tarkista ne kopauttamalla jokainen avautunut simpukka pöydän reunaan. Jos se sulkeutuu, simpukka elää. Heitä pois rikkinäiset sekä ne, jotka jäävät avoimiksi. Puhdista simpukat harjalla, poista parta.Kuori ja hienonna sipulit. Sulata voi ison kattilan pohjalla ja kuullota sipuli voissa pehmeäksi. Lisää kattilaan valkoviini, vesi, timjaminoksat ja laakerinlehti sekä hieman suolaa. Anna liemen kiehua muutaman minuutin ajan.Kaada simpukat kattilaan, laita päälle kansi. Keitä simpukoita voimakkaasti kiehuvassa liemessä 4–5 minuuttia välillä kattilaa ravistellen (tai simpukoita kauhalla nostellen).Annostele avautuneet, kypsät simpukat lautasille. Heitä pois kiinni jääneet simpukat.Kaada halutessasi tilkka kermaa liemen joukkoon ja kiehauta liemi uudelleen. (Kerman voi jättää poiskin.) Nosta lientä simpukoiden päälle ja ripottele annoksille vielä lehtipersiljaa. Tarjoa heti ranskanperunoiden ja majoneesin sekä hyvän leivän kera.4 annostavalmistusaika: noin 45 min2 kg eläviä sinisimpukoita1 iso sipuli3 valkosipulinkynttä2 rkl oliiviöljyä1–1½ tl chilihiutaleita2 tlk laadukasta tomaattimurskaa2½ dl vettä2 dl valkoviiniä1½ tl sokeria½ tl rosmariinia½ tl timjamia½ tl oreganoa1–1½ tl suolaamustapippuria myllystäkourallinen tuoretta hienonnettua lehtipersiljaaEsivalmistele simpukat: tarkista ne kopauttamalla jokainen avautunut simpukka pöytään. Jos se sulkeutuu, simpukka elää. Heitä pois rikkinäiset sekä ne, jotka jäävät avoimiksi. Puhdista simpukat, poista parta.Kuori ja hienonna sipuli, leikkaa valkosipulikynnet ohuiksi viipaleiksi.Kuumenna öljy suuren kattilan pohjalla. Kuullota sipulisilppua öljyssä hetken aikaa. Lisää sitten joukkoon valkosipuliviipaleet ja chilihiutaleet. Sekoittele, kunnes sipuli on pehmentynyt.Lisää kattilaan tomaattimurska, vesi ja valkoviini. Mausta seos sokerilla, rosmariinilla, timjamilla, oreganolla, suolalla ja mustapippurilla. Anna kiehua hiljakseen kannen alla noin 10 minuuttia.Kaada simpukat kattilaan. Anna kiehua kannen alla noin 5 minuuttia, laske aika siitä, kun liemi alkaa uudestaan voimakkaasti kiehua. Simpukoiden ei tarvitse peittyä liemeen: päällimmäiset kypsyvät höyryssä. Sekoita simpukoita varovasti pari kertaa kiehumisen aikana. Nostele pohjalta lientä simpukoiden päälle.Viimeistele pata lehtipersiljalla. Nostele avautuneet simpukat tarjoilulautasille. Heitä pois kiinni jääneet.Kaada liemi simpukoiden päälle. Tarjoa vaalean leivän ja ranskanperunoiden kera.