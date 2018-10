Ruoka

Haluatko syödä ilmastoystävällisemmin? Tässä viisi helppoa asiantuntijan neuvoa ja niihin sopivat reseptit

1. Älä heitä ruokaa roskiin

Luonnonvarakeskuksen

Kokeile tätä: Rääppiäisnachot juureksista

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005815158.html

2. Suosi kasvisruokaa

”Käytännössä

Kokeile tätä: Linssibolognese

https://www.hs.fi/blogi/kiusauksessa/art-2000005563182.html

3. Vähennä lihaa

”Ilmaston

Kokeile tätä: Riistapyörykät

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005628486.html

4. Mieti maitotuotteita

”Myös

Kokeile tätä: Mustikkainen kaurajuoma

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005750210.html

5. Valitse lähikalaa

”Suomessa

Kokeile tätä: Uuniperunaa ja savusärki-piparjuuritäytettä

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005404007.html