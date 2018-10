Ruoka

Hapokas vaihtoehto rieslingin ystäville

Domaine Labbé Savoie Abymes 2017



Ranska, AOP Savoie



Tuottaja: Domaine Labbé



Rypäle: Abymes



Hinta: 12,99 e



Saatavuus: Hyvä, löytyy Alkojen erikoisvalikoimahyllystä.



3/5 tähteä









Mikä? Viikon viini on suunnattu seikkailunhaluisille harrastajille. Jos maailman rieslingit on käyty läpi, tässä Ranskan Savoien rinteiltä tulevassa viinissä on mielenkiintoa herättävä tausta. Rypäle on nimeltään Abymes, paikallinen lajike, johon tuskin törmää ­uudestaan.



Millainen? Tässä vaaleassa viinissä on mieto tuoksu. Aromit ovat selkeitä: sitruunaa, limettiä ja yrttisyyttä. Maku on täysin kuiva ja erittäin hapokas, aromeista limetti on eniten esillä. Viini on melko simppeli ja kevyt, maku on melko lyhyt. Tyylillisesti se osuu rieslingin ja grüner veltlinerin väliin. Yksinkertaisuudesta huolimatta viini on maukkaan oloinen.



Mihin? Tällainen mieto ja hyvin hapokas viini on omiaan mietojen, runsaasti juustoa sisältävien ruokien kanssa. Juustolla gratinoidut kasvikset ja jopa pizzat ja pastat hyötyvät viinin raikkaasta hapokkuudesta.