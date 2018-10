Uppopaista rouskuvat herkut halloweeniksi: yllätä vieraat noidan sormia muistuttavilla suolaisilla churroilla tai vaikka rapsakoilla sirkoilla

Ruoka

Uppopaista rouskuvat herkut halloweeniksi: yllätä vieraat noidan sormia muistuttavilla suolaisilla churroilla

juhlapäivien kalenteri ei juurikaan piristä – ei ihme, että halloweenista on tullut suosittu hulluttelukarnevaali. Lokakuun viimeinen päivä sopii täydellisesti pieneen irtiottoon arjesta.Halloweenina vaaran ja pelon tunteita saa kokea turvallisesti. Ruuan kypsentäminen kuumana porisevassa öljyssä todellakin on jännittävää, joten juhlaporukan vastuullisin ja kokenein aikuinen kokkaaja saa olla vastuussa siitä.Uppopaistetut ruuat ovat parhaimmillaan pian kattilasta nostamisen jälkeen, joten varaudu tarjoilemaan herkkupaloja liukuhihnalta. Reseptien esivalmistelut voi kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, joten paistaja pääsee nauttimaan frittereistä, tempurasta ja churroista itsekin.Kurpitsaa ei halloween-tarjoilussa voi ohittaa. Raasta kurpitsaa ihaniin, hieman tulisiin frittereihin, joita dippaillaan syödessä makeaan chilikastikkeeseen.ovat vielä maistamatta, halloweenina on niiden aika. Heitä ennakkoluulottomasti suuhun kourallinen rapeaksi uppopaistettuja sirkkoja. Niiden maku on mieto ja miellyttävä. Rakennekin on hauskan rapea – kannattaa kokeilla. Sirkat voi maustaa heti paistamisen jälkeen suolan ja pippurin lisäksi vaikkapa ripauksella chilijauhetta tai savupaprikaa. Yllätyslautasiin paistetaan muutakin hyvää: friteeraustaikinalla kuorrutettuja mereneläviä ja kasviksia.ovat kuin vääntyneitä, pitkiä noidan sormia, joita maistaa se ken uskaltaa. Rohkeat palkitaan ihanalla suolaisenmakealla makuelämyksellä. Varaa churrojen kylkeen kimpale ylimääräistä sinihomejuustoa, pullollinen juoksevaa hunajaa ja kasa tuoreita viikunoita tai muita pehmeitä ja makeita hedelmiä.