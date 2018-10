Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Texmex-twisti antaa ytyä kanakeitolle, joka vetää vertoja jopa tacoille

Ruoka

Jos valmistat viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile tätä: Texmex-twisti antaa ytyä kanakeitolle, joka vetää

Texmex

Tämä

Enchilada-kanakeitto

tuntuu maistuvan suomalaisille sen verran hyvin, että se on jossain määrin korvannut jopa perinteisen perjantaipizzan. Eikä ihme, yhdistäähän texmex oivalla tavalla lämmittävää mausteisuutta ja muhevaa lohturuokaa.Jos viime aikoina on tullut jo syötyä kylliksi tacoja ja tortilloita, mutta mielit silti mausteista texmexiä, ota testiin muheva enchilada-kanakeitto.Siinä kohtaavat juuri ne raaka-aineet, jotka tekevät texmexistä niin herkullista: mehevät broilerin paistileikkeet, lämmittävät mausteet, ruokaisuutta antavat pavut, aromikas korianteri ja rapeat nachot. Tämä takaa sopan herkullisuuden, joka vetää vertoja jopa tutuille tacoille.Ja mikä parasta, pienen esivalmistelun jälkeen tämä keitto kypsennetään uunissa, eli sitä ei tarvitse valvoa. Kun muhimisaika on ohi, soppa vain uunista ulos, lautaset pöytään ja syömään!soppa muuten sopii mainiosti pakastettavaksi, joten jos kotoa löytyy tarpeeksi iso astia, tee tupla-annos. Korianterit ja nachot lisätään sitten sulatettuun ja kuumennettuun keittoon.valmistusaika 75 min6 annosta500 g broilerin paistileikkeitä1 keltasipuli2–4 valkosipulinkynttä2 rkl öljyä2 tlk (2 x 500 g) paseerattua tomaattia5 dl vettä2 kanaliemikuutiota1 ps (28 g) enchilada-mausteseosta1–2 rkl balsamiviinietikkaa1 rkl sokeria tai hunajaa½ tl suolaa1 tlk (290 g) kidneypapuja1 tlk (290 g) maissia1 ruukku korianteria hienonnettunanachojaLeikkaa paistileikkeet 2–3 osaan. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet.Kuumenna öljy uuninkestävässä kattilassa. Lisää sipulit ja valkosipulinkynnet, kuullota pari minuuttia. Lisää paistileikkeet ja paista pari minuuttia. Lisää paseerattu tomaatti ja vesi. Murustele joukkoon kanaliemikuutiot. Mausta enchilada-mausteseoksella, balsamiviinietikalla, sokerilla ja suolalla. Kiehauta.Huuhtele lävikössä kidneypavut ja maissit. Lisää keiton joukkoon. Hauduta 200-asteisessa uunissa noin 1 tunti.Lisää valmiiseen keittoon tuoretta korianteria. Tarjoa lisäksi nachoja.Resepti: Suvi Rüster