Maalaismainen punaviini Kataloniasta

Mihin?

7 Magnífics on Torresin sarjaviinejä Katalonian pieniltä viinialueilta. Tämän viinin tuotantoalue Do Montsant sijaitsee vuoristossa tunnetumman DOCa Prioratin ympärillä. Molemmat alueet ovat kuuluisia voimakkaista punaviineistään.Lajikkeina käytetään usein seudulla pitkään viljeltyjä Garnachaa ja Mazuelaa (tunnetaan myös nimellä Cariñena).Purppuraisen värisessä viinissä on kohtalaisen voimakas tuoksu. Kypsän mustikan runsasta aromia sävyttää joukko punaisia marjoja, esimerkiksi karpalo. Myös mausteisuus erottuu selvästi. Viinin tammen aromit ovat sopivan kohtuullisia.Viinin suutuntuma on täyteläinen, marjaisuutta on runsaasti ja hapokkuutta kohtalaisesti. Tanniineja on aika vähän, mutta yhdessä mausteisuuden kanssa niiden karvaus ryhdistää makua miellyttävästi. Kokonaisuus on kuitenkin melko soljuva runsaan marjaisen tuntuman takia. Maku ei ole kovin pitkä, mutta sopusuhtainen. Viinissä on selvästi paikallista makua.Tasapainoinen ja vahva viini, jossa on maalaismainen olemus, sopii hyvin syksyisten pataruokien kanssa. Riistapata ja vaikka tomaattinen lammaspata tulevat mieleen.Kasvispadassa kannattaa käyttää voimakkaita juureksia antamaan syvyyttä makuun, jolloin kohtaaminen viinin kanssa on kiinnostavaa.Jouko Mykkänen