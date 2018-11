Ruoka

Rapeaa raikkautta

Claymore Joshua Tree Riesling 2017



Australia, Clare Valley



Tuottaja: Claymore Wines



Rypäle: Riesling



Hinta: 14,90 e



Saatavuus: Hyvä



3/5 tähteä





Mikä? Hapokkaat rieslingviinit ovat yhä useamman suomalaisen suosikkeja. Tämä näkyy valkoviinitilastoissa, mutta myös runsaampana valikoimana Alkossa. Tämä uutuusviini on riesling Australian Clare Valleystä.



Millainen? Väriltään hennon vaalea viini on herkkä myös tuoksultaan. Rieslingille tyypilliset omenaisuus ja sitrus nousevat esiin, ja ohessa tuntuu mietoa kukkaisuutta. Maku on täysin kuiva ja erittäin hapokas. Suussa viini myötäilee tuoksun aromeja, ja sen lisäksi jälkimaussa on tuntuva mineraalisuus. Parin vuoden kypsentämisen jälkeen viiniin muodostuu herkullisen petrolinen maku.



Mihin? Viinin ylitsevuotava hapokkuus voi tuntua liialliselta sellaisenaan, mutta ruokapöytään se käy hyvin. Jos ruoka on rasvaista, tällainen rapea viini huuhtelee suun raikkaaksi tehokkaasti. Maun raikastuminen on yksi niistä oleellisista syistä, miksi viiniä kannattaa nauttia ruokien kanssa.