Juhli isää kunnon aamiaisella – tee puhtia tuovaa vihreää shakshuka­-munapannua ja tuhdin suklaista mokkapala kakkua

Juhli isää kunnon aamiaisella – tee puhtia tuovaa vihreää shakshuka­-munapannua ja tuhdin suklaista mokkapala

aamiaiseen kannattaa panostaa. Tuhdilla tarjoilulla pärjää monta tuntia ja isän kanssa ehtii lähteä vaikka ulkoilemaan ennen seuraavaa ruokaa.makumaailmasta ideansa hakenut tuorepuuro on helppo tehdä jääkaappiin odottamaan jo edellisiltana.kannattaa tehdä jo tarjoilua edeltävänä päivänä. Mokkapalakakussa on monta työvaihetta, mutta niitä ei kannata säikähtää, sillä kakun tekeminen on helppoa. Pohjalevyjä tarvitaan kaksi. Jos sinulla ei ole kahta, halkaisijaltaan noin 20 cm:n kokoista vuokaa, tee ensin yksi pohja ja irrota se vuoasta ja tee sitten heti toinen pohja. Homma ei vie kauan, sillä pohjia ei tarvitse suuremmin vatkailla, pelkkä sekoittaminen käsivispilällä riittää – kuten helpoimmissa mokkapalaohjeissakin.Pohjien väliin tulee aprikoosihilloa sekä maitosuklaatäytettä. Kakun suklainen kuorrutus on tuttua mokkapaloista: siinä maistuu kahvi.sisältää herkullisia ja ravinteikkaita aineksia, kuten pinaattia ja kananmunaa. Tarjoa shakshuka heti uunista ottamisen jälkeen lämpimänä tai sitten haaleana.kuuluu tietysti aamiaiseen. Pyöräytä ainekset lämpimään leipään paistinpannulla. Herkkusieniviipaleet, pekoni ja kirsikkatomaatit paistuvat kätevästi samalla pannulla, kunhan pannu on riittävän iso. Jos isä pitää enemmän ruisleivästä ja kalasta, kokoa leipä avokadoviipaleista ja savulohesta ja viimeistele majoneesilla.