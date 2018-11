Helpotusta arkeen: viisi pastaa, jotka ovat pöydässä puolessa tunnissa tai nopeammin – kokeile herkullista halloumia, ruusukaalia tai punasikuria

Ruoka

Helpotusta arkeen: viisi pastaa, jotka ovat pöydässä puolessa tunnissa tai nopeammin

Pastan

Pesto-kesäkurpitsapasta (15 min)

Ruusukaali-sardellipasta (20 min)

Punasikuri-pekonipasta (20 min)

Halloumi-sienipasta (30 min)

Tomaatti-munakoiso-fetapasta (30 min)

keittää vajaassa kymmenessä minuutissa ja tuorepastan jopa minuutissa tai parissa. Siksi pasta on kiireisen (tai nälkäisen) kotikokin pelastus. Ruokatorstain pikapastakoosteesta saat viisi vikkelää reseptiä arjen ruokarulettiin.Valitse suosikkisi tai kokkaa läpi vaikka kaikki!Tuorepasta, kaupan palvelutiskistä ostettu kypsä broilerin rintafilee ja valmis pestokastike takaavat, että tämä pasta on lautasella vartissa. Lisukesalaatistakaan ei tarvitse huolehtia, sillä pastan sekaan suikaloidaan ohuita kesäkurpitsanauhoja. Jos kotoa ei löydy spiraalileikkuria, vetele kurpitsat nauhoiksi kuorimaveitsellä.Kaupoista löytyy juuri nyt maukkaita ruusukaaleja, jotka ansaitsevat paikkansa muuallakin kuin lisukekulhossa. Tässä helpossa pikapastassa rapeat ruusukaalit saavat seurakseen suolaisia sardelleja ja oliiveja, tomaattia, valkosipulia ja voimakasta manchegojuustoa.Hitusen karvas punasikuri (tai punasalaatti) on mitä mainioin pastakasvis, ja sen ärhäkkä maku kesyyntyy juuri sopivasti, kun yhdistät siihen pekonia, parmesaania, sipulia ja valkoviiniä. Jos haluat tehdä punasikuripastan ilman lihaa, kokeile pekonin tilalla vaikkapa voimakkaan makuista gorgonzolajuustoa.Hyvin säilyvä halloumijuusto on kätevä jääkaapin hätävara kiireisen illan varalle, koska kullanruskeaksi ja rapeaksi paistettu juusto muuttaa nopeasti salaatin ateriaksi tai antaa ruokaisuutta ja makua vaikkapa pastalle. Tähän pastaan käytetään myös mainion sienisyksyn antia. Ryhtiä ruokaan tuovat rouskuvat mantelit.Pastamaailmassa yksinkertaisuus on usein valttia. Tämä puolen tunnin vegepasta uhkuu makuja, vaikka siihen ei tarvita kovin kummoisia aineksia: pasta valmistuu munakoisosta, tomaateista, sipulista, oliiveista ja fetajuustosta. Pientä särmää antavat myös valkosipuli ja chilihiutaleet.