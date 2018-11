Ruoka

Nyt on aika panna pata uuniin – nopeimmillaan muheva ruoka syntyy alle tunnissa

Pataruoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Tässä viisi ajankohtaista pataruokareseptiä kokeiltavaksi

Valkosipulifanin vegepata

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005432154.html

Ruokaisa karitsapata

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005432211.html

Mehevä kanapata

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005038910.html

Bouillabaisse uunissa

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005527737.html

Iki-ihana burgundinpata

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002733574.html