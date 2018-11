Ruoka

Nyt sitä saa: uuden sadon Beaujolais Nouveau on viinihifistelijöiden salarakas, jonka mehumaisuus sopii pikkus

Beaujolais Nouveau 2018



Ranska, AC Beaujolais



Tuottaja: Albert Bichot



Rypäle: Gamay



Hinta: 9,89 e



Saatavuus: Hyvä



3/5 tähteä





Mikä? Uuden sadon punaviiniä on taas tänään saatavilla. Beaujolais Nouveau sinnittelee Alkon syysvalikoimassa, vaikka sen suosio onkin hiipunut vuosikymmenten aikana. Nykyään suuri osa tuotannosta nautitaan Aasiassa, mutta kyllä länsimaissakin jopa kurttuotsaiset viinihifistelijät sitä lasin tai pari nauttivat – vaikka salaa muilta. Yksinkertainen ja mehumainen viini herättää hetkellisen ilon. Tämän syvempää tarkoitusta sillä ei ole.



Millainen? Väriltään viini on sinertävän punainen. Tuoksu on kohtalaisen runsas. Siinä on hauskasti hiukan banaania, runsaasti vadelmaa ja mustikkaa sekä hitunen kanelia. Maku on kuiva kevyt ja runsaan hapokas. Tyylin mukaisesti tanniineja ei juurikaan ole, mutta hieman karvautta on aistittavissa. Kokonaisuus ei ole kovin pitkä. Viinissä on korostunut mehumaisuus, onneksi kuitenkin aromit ovat herkullisia ja ennen kaikkea hauskan oloisia. Viini on kahden tähden makuinen, mutta saa lisätähden hauskuudestaan.



Mihin? Tarjoa tämä viini hyvin viilennettynä pikkusuolaisten kanssa. Sopii myös salaattien sekä grillatun vuohenjuuston kanssa.