Ällistytä ystävät universumin komeimmilla galaksipipareilla: tänä vuonna piparkakun maku kutkuttelee myös fudgessa ja browniessa

ensimmäisissä piparkakuissa, niiden koristelussa ja taikinan maistelussa on jotain, joka tuo minulle lämpimän joulukodin tunnelman. Myös lapselleni piparkakkujen leipominen on jo rakas perinne ja perheessämme joulun odotus alkaakin hyvin usein kysymyksellä ”milloin leivotaan pipareita?”.saavat tänä jouluna ylleen taivaan tähtikuviot. Galaksipiparkakkujen ulkomuodon ei kannata antaa hämätä, ne ovat yllättävän helpot toteuttaa. Pienimmät saattavat tarvita apua piparkakkujen paistamisessa ja pikeerin valmistamisessa, mutta kaiken ikäiset osaavat marmoroida tähtitaivaan kuviot piparkakun päälle. Piparkakkutaikinaa voi hyvin valmistaa suuremman erän kerralla ja pakastaa myöhempää käyttöä varten.Piparkakkutaikinan makuinen fudge valmistuu lähes itsestään vaikkapa piparkakkuja paistaessa. Lapset voivat hyvin olla mukana raaka-aineita punnitsemassa ja valmiita paloja leikattaessa, mutta lämpömittarin tarkkailussa on hyvä olla aikuinen apuna.kätkevät sisäänsä piparkakkuja. Helpot yhdessä kulhossa valmistuvat piparkakkubrowniet koristellaan valkoisella kuorrutteella, joka tekee niistä kauniita talvikuusia.