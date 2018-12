Ruoka

Aistikkaan viehättävä viiden tähden viini

Château Lousteauneuf 2010



Ranska, AC Médoc, Cru Bourgeois



Tuottaja: Château Lousteauneuf



Rypäleet: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verot, Merlot



Hinta: 26,49 e



Saatavuus: Kohtalainen, löytyy erikoiserähyllystä viinipainotteisista Alkon myymälöistä



5/5 tähteä









Mikä? Nyt Alkossa on kypsien viinien ystäville hyvä valikoima. Esimerkiksi Bordeaux’sta on tarjolla yli 20 viiniä erinomaisilta vuosikerroilta 2009 ja 2010. Näistä suurin osa alkaa olla parhaimmillaan juuri nyt. Hintahaarukka on laaja, 13 eurosta aina yli 1 000 euron. Viikon viini on skaalan edullisemmasta päästä. Se on tuotettu Médocin alueella, jossa maukkaasti ikääntyvä Cabernet Sauvignon on sekoitusten pääosassa.



Millainen? Tässä viinissä on aistikkaan viehättävä olemus. Punaruskea väri ilmaisee lievästä kehityksestä. Tuoksu on melko runsas ja monipuolinen: mustaherukkaa, mustikkaa ja karpaloa kuin paistetussa piirakassa, hiukan kukkaisuutta, mineraalisuutta sekä pähkinän ja maustepippurin sekoitusta. Paras osa tuoksusta on kuitenkin rehevyyttä tuova sävy, jonka voi tulkita maamaisuudeksi, lehtikompostiksi tai nahkaisuudeksi. Maku on pitkä ja täyteläinen, mutta onneksi ei kovin paksu. Viinissä on hyvät hapot ja runsaat, elegantit tanniinit. Kokonaisuutena ryhdikäs, sydämellisen maukas ja tyylikäs viini.



Mihin? Tämän tyyppinen, hienosti kehittynyt klassikkoviini sopii monenlaisten liharuokien kanssa nautittavaksi. Se suorastaan pakottaa rauhoittumiseen ja mietiskelyyn, joten se on myös oiva joulun ajan punaviini.