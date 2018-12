Ruoka

Ravintola Murun ruoka onnistuu kotonakin

Mikä?

Toimiiko?

Kenelle?

Helsingin Fredrikinkadulla sijaitseva ravintola Muru on toiminut jo kahdeksan vuotta. Sen kun­niaksi on julkaistu Hyvä ruoka parempi viini -niminen kirja.Kirjan rungon muodostavat reseptit ja viinisuositukset. Alkuruokien, risottojen, pääruokien ja jälkiruokien lisäksi on ruokia lapsille sekä perusohjeita, kuten liemet ja majoneesi.Vaikka Muru mainostaa olevansa hienostelematon bistro, itse miellän sen niin sanotusti paremmaksi ravintolaksi. Siksi huolestuttaa, sopiiko kirja kaltaiselleni sunnuntaikokkaajalle.Kirjaa selaillessa tulee selväksi, että ihan kaikki raaka-aineet eivät ole perustavaraa. Pääruuissa on muun muassa kaninkoipea ja fasaaninrintaa.Ohjeissa myös pistää silmään, että yhdessä pääruuassa voi olla seitsemän osaa. Melkein nousee hiki otsalle: kuinkahan monta tuntia yhden aterian tekemiseen mahtaa mennä! Monet reseptit tosin näyttävät lyhyiltä.Valitsen testattavaksi paistetun siika antiboisen peruna­gnocchien kera. Siinä eri osia on kolme. Ruoka valmistuu yllättävän vaivattomasti. Mukavaa, että tomaattien kalttauksesta on tietolaatikko. Paseeraan myös ensimmäistä kertaa elämässäni perunaa eli survon keitettyjä perunoita lusikalla siivilän läpi.Jälkiruuaksi teen vaniljajogurttimoussea, kardemummamadeleinea ja mango-passiosorbettia. Sorbetin passiohedelmäsosetta ei löydy edes hypermarketista, mutta onneksi ohje kertoo, että soseen voi tehdä myös kokonaisista hedelmistä.Jälkiruokakin valmistuu helposti. Tässähän jo itseluottamus kasvaa, kun kokkailen gourmetruokaa siinä jopa onnistuen.Tosin sorbetti ei jähmety lainkaan jäätelökoneessa. Liekö Murussa tehokkaampi kone?Ilokseni huomasin, ettei kokkaamiseen mennytkään koko päivää. Useampi tunti kyllä, mutta aamusta asti ei tarvinnut huhkia illallista varten.Silti en usko, että tavallisena viikonloppuna tai varsinkaan arkena teen kirjasta ruokaa.Niille, jotka haluavat panostaa. Viitseliäille. Opinhaluisille. Ruokaharrastajille.