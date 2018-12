10 suklaista herkkua jouluun – viettele viileällä suklaakakulla tai tartu tahmeaan taatelikulhoon

Ruoka

suklaakakku on mainio vaikka joulun jälkiruokana: sen voi tehdä pakastimeen hyvissä ajoin, kunhan muistaa ottaa kakun ajoissa sulamaan.Kun suklaata on kakussa paljon, panosta laadukkaaseen ja hyvään suklaaseen. Sitruunaliköörissä maustuneet kuivahedelmät ja karpalot makeuttavat kakun raikkaasti. Halutessasi voit korvata liköörin omenamehulla.valuva ja suklainen taatelikulhokakku kannetaan uunista suoraan pöytään koko seurueelle jaettavaksi jälkiruuaksi. Tämä kakku onnistuu aina – mitä taikinaisempi ja valuvampi kakun sisus on, sitä ihanammalta se maistuu. Suklaasta tuhtia makua tasoittaa lisäkkeenä tarjoiltava appelsiiniraasteella maustettu ranskankerma tai kaupan valmis tiikerijäätelö.sekä kuivattuja viikunoita sisältävä marenkikakku on tuhdin suklainen jouluherkku. Se maistuu parhaimmalta leivontapäivänä, mutta sen voi myös pakastaa täyttämistä vaille valmiina. Kakun päälle murusteltu suolainen sinihomejuustomuru tuo jännän makuvivahteen, mutta maistuu kakku ilmankin yhtä ihanalta.cocktailkirsikat kuorrutetaan kahdella suklaalla. Kun pyörittelet kirsikat ennen suklaassa kastamista tomusokerissa, pinta kuivahtaa sopivasti ja suklaa tarttuu paremmin kirsikan pinnalle. Tuplasuklaakuorrutettujen kirsikoiden päälle ripoteltu karpalojauhe kirpeyttää imelän makeaa makua.tähän tutusti myös arkistomme suklaisia herkkuja. Ne ovat HS:n lukijoiden suosikkeja monen vuoden ajalta, kannattaa siis kokeilla!sopii todelliselle suklaanystävälle. Keskeltä pehmeän tahmea kakku kruunataan paksulla kuorrutteella, jossa on muun muassa maitosuklaata, kermaa ja tomusokeria.on klassikkoherkku jouluiseen muotoon loihdittuna. Tavallistakin juhlavampaa makua siihen tuovat piparkakut sekä suklaarouhe.ovat tuhteja, mutta maukkaita herkkuja. Maultaan toffeekonvehtia muistuttava jälkiruoka on valmis 20 minuutissa.on mauiltaan niin täyteläinen, että kaveriksi kannattaa varata jotakin raikasta – vaikkapa kotimaisia pakastevadelmia. Myös vaniljajäätelö on hyvä kakun kumppani.yhdistää kaksi toisilleen täydellisesti sopivaa makua eli suklaan ja kirsikan. Maitosuklaasta valmistetaan pannacotta, joka tarjotaan hapankirsikoiden ja kermavaahdon kera.Tee. Chilin ja kanelin yhdistelmä on hauskan tujakka. Aikuiseen makuun sopivat limoncello-valkosuklaatryffelit maustetaan tuoreella basilikalla.