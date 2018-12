Tässä 7 reseptiä, jotka sopivat vegaanin joulupöytään – maista kirpakoita lasimestarin kasviksia tai meheviä porkkanapyöryköitä

Ruoka

Tässä 7 reseptiä, jotka sopivat vegaanin joulupöytään – maista kirpakoita lasimestarin kasviksia tai meheviä p

Meidän

7 tärppiä vegaanin joulupöytään

Lasimestarin kasvikset

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005468689.html

Porkkana-seesamipyörykät

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005023490.html

Italiansalaatti

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005939316.html

Lempeä sienilevite

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005336112.html

Porkkala

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004886353.html

Vegaaninen shepherd’s pie

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002869209.html

Seitankinkku

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005914347.html