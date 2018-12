Tässä viisi ruokalahjaa jouluksi – leivo tuliaiseksi mehevä saaristolaisleipä tai paahda pellillinen koukuttavan hyviä lakumanteleita

Ruoka

kutsu valmiiseen joulupöytään? Onneksi olkoon!Jos et halua mennä vierailulle aivan tyhjin käsin – ja isäntä- tai emäntäväki osaa arvostaa jouluisia herkkuja – pieni ruokalahja on mukava tuliainen joulukukan sijaan.Tähän Ruokatorstain reseptikoosteeseen on koottu viisi ruokalahjaideaa, jotka takuulla ilahduttavat joulupöydän loihtijaa. Valitse mieluisin tai valmista vaikka kaikki ja kokoa lahjaksi pieni herkkukori.Mehevä saaristolaisleipä on mitä mainioin joulutuliainen, sillä se vain paranee parin päivän kuluessa. Kuvan gluteeniton saaristolaisleipä poikkeaa hieman perinteisestä, sillä se on piristetty pistaasipähkinöillä ja auringonkukansiemenillä. Jos taas mielit perinteistä saaristolaisleipää, kustavilainen saaristolaislimppu on takuuvarma valinta!Paahdetut ja lakritsijauheella maustetut mantelit käyvät melkein karkeista, ja ne maistuvat todella hyvältä vaikka öisen glögilasillisen seurana. Manteleita kannattaa saman tien tehdä tupla-annos, ne ovat nimittäin koukuttavan hyviä, eikä valmistuskaan kestä kuin kymmenisen minuuttia.Piparkakkumausteella silatut fudget vaativat hieman enemmän väkertelyä kuin lakritsimantelit, mutta kermaisen jouluinen maku palkitsee! Jos askartelu innostaa, voit leikata fudgen neliöiden sijaan vaikka pieniksi tähdiksi tai sydämiksi, pakata pieneen sellofaanipussukkaan ja koristaa vielä rusetilla. Karkkihampaan kolotus on kohta historiaa!Kanelilla ja vaahterasiirapilla kuorrutetut mantelit ovat hyviä jo sellaisenaan, mutta kun murennat joukkoon vielä piparkakkuja, saat hauskasti rouskuvan – ja erittäin jouluisen – lisukkeen riisipuuron päälle. Valmista manteli-piparkakkuseos omaan purkkiinsa ja lisää tuliaispakettiin vielä kokonainen granaattiomena. Joulupuuro muuttuu tällä lahjalla tavallistakin paremmaksi!Trendikäs tahna on mieluisa lahja, ja tämä makea taatelitahna on maistuu monenlaisten jouluherkkujen seurana: juustotarjottimella, piparilla tai puuron päällä. Tahnan pohjana on taateleita ja kookoskermaa. Limettimehu tuo seokseen kirpeyttä ja kaneli jouluista makua. Jos haluat, lorauta sekaan vielä tilkka rommia!