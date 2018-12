Nyt riitti jouluruoka – kutittele makuaistiasi näillä sähäkän mausteisilla Aasian-herkuilla, joissa joulu ei maistu

Ruoka

Ruokatorstain toimitus kokosi 10 mahtavaa ohjetta välipäivien ruokapöytään:

Goi cuon, tuoreet kesärullat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002897204.html

Mapo Doufu, sichuanilainen tofu

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002883862.html

Vege-rendang

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005095564.html

Pho Gà, kana-nuudelikeitto

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002897201.html

Kanaa Kung Pao

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002883861.html

Heo Kho To, possupata

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002897199.html

Yakitori-vartaat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002889302.html

Vietnamilainen bánh mì -leipä

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002724667.html

Bo Ssäm -ateria

https://www.hs.fi/ruoka/art-2000002681583.html

Kambodzan pyörykät

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002733564.html

on nyt ohi, ja kinkut, laatikot ja rosollit ovat saaneet ansaitsemaansa arvostusta. Palatkaamme rakkaiden joulumakujen pariin taas vuoden kuluttua!Nyt voisi maistua säpäkämpi sapuska, joka samalla virittelee makuaistia kohti uuden vuoden kekkereiden tarjoiluja. Kokeile vaiheeksi aasialaisia ruokia, joita piristävät chili, inkivääri, valko- ja kevätsipuli sekä muut aasialaisten ruokien perusainekset.Läpikuultavaan riisipaperiin pyöritetyt vietnamilaiset rullat ovat kuin taideteoksia, ja tuore maku se vasta valloittaakin. Rullat sopivat erinomaisesti uudenvuodenjuhliin: kata ainekset kippoihin ja anna vieraiden pyöritellä omat rullansa.Perinteisesti tähän kiinalaiseen tofuruokaan käytetään myös possun jauhelihaa, mutta vegaaninen versio on vähintään yhtä maukas aromaattisine mausteineen ja sienineen. Tulista potkua ruuasta löytyy sen verran, että se lämmittää koleampanakin päivänä.Maailman parhaaksikin väitetyn ruuan, indonesialaisen rendang-curryn kasvisversiossa naudanliha vaihtuu härkikseen. Rendang on yksi Helsingin Sanomien suosituimmista kasvisruuista. Maista, niin tiedät miksi.Vietnamilaisen pho-keiton mausteiseen liemeen upotetaan kasviksia, naudan- tai broilerinlihaa ja riisinuudelia. Annokset viimeistellään runsailla raikkailla aineksilla. Tämä soppa on todellinen aromien ilotulitus!Mieto, herkullisen pähkinäinen kanaruoka Kung Pao on yksi kiinalaisen keittiön vankkumattomimmista klassikoista. Paahdetut suolapähkinät antavat kanakastikkeelle hyvää purutuntumaa.Vietnamilaisen Heo Kho To -possupadan makeahko kastike tukee hyvin lihan makua. Tähän pataan sopii parhaiten rasvainen possun kassler tai etuselkä. Tuhteja makuja uhkuvan possupadan lisukkeeksi käy jasmiiniriisi.Uudenvuodenbileiden sormiruokahitti tulee tässä! Japanilaisten yakitori-vartaiden salaisuus on soijakastikkeesta, mirinistä, sakesta ja sokerista kiehautettu tare-kastike.Vietnamilaisen banh mi -leivän tärkein täyte on porkkana-retikkapikkelssi. Leipiä voi tukevoittaa kanalla, pitkään haudutetulla possunlihalla, vietnamilaisilla lihapullilla tai mausteisella makkaralla. Ruokaisaa ja raikasta!Kokkaa mahtava korealaisateria Bo Ssäm vaikka uudenvuodenaaton illanistujaisiin, ja ystäväsi ovat myytyjä. Kääri salaatinlehteen mehevää possua ja aromikkaita lisukkeita, haukkaa ja ylläty.Myös nämä mainiot pyörykät syödään salaattiin käärittynä. Mausteinen kastike ja rapea salaatti vievät lihapulla-annoksen uudelle tasolle – ja tekevät siitä erinomaisen tarjottavan ruokavieraillekin.