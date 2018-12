Kannattaako tuntikausien odottelu ja mistä löytää hyviä reseptejä? – Tällaista on kokkaus haudutuspadalla, jonka pitäisi valmistaa ruuat lähes itsestään

Ruoka

Kannattaako tuntikausien odottelu ja mistä löytää hyviä reseptejä? – Tällaista on kokkaus haudutuspadalla, jon

Haudutuspata

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haudutuspadat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itselläni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen kokeilu: Minestronekeitto

Puolitoista

Toinen kokeilu: riisipuuro

Kolmen

Kolmas kokeilu: teriyakikana

Tähän

Tästäkään

”Tää

Lyhyen

Viisi vinkkiä haudutuspatakokkaukseen:

Varaa aikaa

Täytä pata oikein

Älä avaa pataa kesken kokkauksen

Muista patahanskat

Älä pelkää puhdistusta