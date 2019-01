Kun Hassisen sisarukset näkivät videot, mikään ei ollut enää kuin ennen – pihvipaikka muuttui yhdessä yössä vegaaniravintolaksi, eikä omistajien ole tarvinnut katua

Ruoka

Kun Hassisen sisarukset näkivät videot, mikään ei ollut enää kuin ennen – pihvipaikka muuttui yhdessä yössä ve

Pelotti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heli on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lounaallakin oli lopulta enää yksi lihavaihtoehto.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reaktiot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tykkään sanoa, että meillä on normaalia liha- ja kalaruokaa, mutta ilman lihaa ja kalaa.”

Mutta