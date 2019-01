Ruoka

Vietätkö tipatonta tammikuuta – tässä on maukas alkoholiton siideri

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Alkoholittomien juomien valikoima on kehittynyt kymmenen viime vuoden aikana huomattavasti. Erityisesti kehitystä on näkynyt oluiden ja kuohuviinien valikoimissa.Myös siiderimarkkinoille on tullut uusia tuotteita tipattoman kauden viettäjille. Viikon juomana on tällä kertaa edullinen espanjalainen alkoholiton siideri.Väriltään The Good Cider of San Sebastian Apple on vaalean kullankeltainen. Tuoksu on runsaanpuoleinen. Usein alkoholittomiin juomiin lisätään reilusti sokeria täyteläisyyden vuoksi. Tässä siiderissä osa sokerista on korvattu tuoreella omenamehulla. Juoman tuoksu onkin osin hyvin omenamehumainen, käyneen siiderin tuoksu tuntuu taustalla. Suomalainen nenä tunnistaa kaneliomenamaisuuden, eurooppalainen löytää tuoksusta myös happamien ja karvaiden omenien aromeja. Maku on makea, mutta hapot, kuplat ja jälkimaun lievä karvaus elävöittävät suutuntumaa.Keskitäyteläinen ja herkullisen aromikas siideri on hyvä arkisen ruokailun juoma. Siinä ei ole mitään sellaista erityistä piirrettä, joka kaipaisi juuri tietynlaista ruokaa. Edulliseen hintaansa nähden tämä on suorastaan hyvä ostos.