Simppeli sosekeitto sopii arkeen, ja taipuu tarvittaessa juhlaankin – Tässä viisi helppoa reseptiä, joita voit muunnella mielesi mukaan

Ruoka

Simppeli sosekeitto sopii arkeen, ja taipuu tarvittaessa juhlaankin – Tässä viisi helppoa reseptiä, joita voit

Sosekeitto

Paahdettu kasvissosekeitto

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002567489.html

Linssi-bataattikeitto

https://www.hs.fi/blogi/kielenvievaa/art-2000005073005.html

Punajuuriseljankasosekeitto

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005791780.html

Kuohkea juuressosekeitto

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005952318.html

Pinaattikeitto

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005203497.html

on todellinen arjen pelastaja: helppo, nopeahko ja yleensä vielä edullinenkin. Lisäksi sosekeitto sopii mainiosti hävikkikokkaajalle, sillä siihen voi käyttää sellaisia juureksia ja kasviksia, jotka uhkaavat pian päästä nahistumaan, ja sopivatpa mukaan myös vaikkapa ranskankerman tai maustamattoman jogurtin jämät jääkaapista.Ruokatorstain toimitus kokosi viisi hyvää ja helppoa sosekeittoreseptiä, jotka maistuvat arki-iltojen ruokana. Valmista tulee alle tunnissa, ja reseptejä voi muunnella omaan makuun ja saatavilla oleviin aineksiin sopivaksi. Jos mielit juhlavampaa soppaa, lorauta sekaan tilkka kermaa ja viimeistele ripottelemalla päälle esimerkiksi paahdettuja siemeniä, rapeaksi paistettua pekonia tai murennettua juustoa.Tämän sosekeiton salaisuus on uunissa, sillä palsternakat, porkkanat, bataatit ja sipulit paahdetaan kypsiksi ja soseutetaan vasta sitten sopaksi. Keiton juureksia voi vaihdella sen mukaan, mitä kotoa sattuu löytymään. Pientä twistiä keitto saa myös löysäksi vaahdoksi vatkatusta kermasta, joka maustetaan hyppysellisellä tuoretta meiramia tai oreganoa. Kokeile kerman tilalla myös maustamatonta jogurttia!Bataatista on tullut suomalaisten suosikki, ja tässä sopassa se saa kaverikseen punaisia linssejä, jotka tekevät keitosta ruokaisan. Makua ei tästä sopasta puutu, sillä se maustetaan muun muassa punaisella currytahnalla, chilillä, inkiväärillä, kurkumalla ja garam masalalla. Lopuksi päälle vielä paahdettuja siemeniä ja tuoretta korianteria. Hyvää ja lämmittävää!Bataattia piilotetaan hieman myös tähän syvän punaiseen sosekeittoon, vaikka pääosassa onkin maanläheinen punajuuri. Soppa saa pienen venäläisen vivahteen suolakurkusta, smetanasta ja hunajasta, ja lopuksi valmis keitto viimeistellään murennetulla fetajuustolla ja tuoreella rosmariinilla. Fetan tilalla kannattaa kokeilla myös murennettua sinihomejuustoa.Kun paahdat juurisellerin, perunat ja porkkanat kypsäksi uunissa, niiden mausta tulee intensiivinen ja makea. Juuriselleriä ei kannata unohtaa, sillä se antaa keitolle juurevaa ja pähkinäistä makua. Lopuksi keiton päälle ripotellaan paistettua tofu-kurpitsansiemenpaistosta, joka tuo ruokaisuutta ja proteiinia.Perinteisen pinaattikeiton sijaan voi vaihtelun vuoksi kokeilla soseversiota, joka saa kauniin vihreän värin ja hyvän maun tuoreesta salaattipinaatista. Rakennetta soppaan tuovat peruna ja sipuli. Keitto käy sellaisenaan kevyestä ateriasta, mutta jos haluat siitä hieman ruokaisamman, lisää päälle paahdettuja pähkinöitä, paistettua pancettaa tai pekonia ja murennettua fetajuustoa.