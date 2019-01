Ruoka

Lähes brutaalia hapokkuutta

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Minulle Baskimaasta löytyy kolme merkittävää asiaa: omintakeinen kieli, rypäs maailman parhaita ravintoloita ja omalaatuinen valkoviini Txakolina. Puhuttua kieltä ja ravintoloita tänne ei saa, mutta onneksi Txakolinaa on ollut Suomessa saatavana jo parin vuoden ajan.Biskajanlahden pohjukassa Pohjois-Espanjassa sijaitsevalla alueella on varsin viileä ilmasto. Tästä syystä viineissäkin on niukasti aromeja ja reilu hapokkuus. Viinejä harrastavalle tulee tästä heti mieleen riesling-viinit. Txakolina tuotetaan kuitenkin ihan omista rypälejikkeista, joita ei muualla viljellä.Hyvin vaaleassa viinissä on Txakolinaksi yllättävän intensiivinen tuoksu. Hallitsevassa asemassa on rieslingistäkin tutut sitrushedelmät, vihreä omena ja kevyt kukkaisuus, lisäksi viinissä voi aistia lievää mehiläisvahamaista aromia.Maku on täysin kuiva ja melko kevyt, alkoholia on vain 12 prosenttia. Suussa aromit ovat yhtä intensiivisiä kuin tuoksussa, mutta ne eivät ole kuitenkaan kovin voimakkaita. Maun loppupuolta hallitsee melkein brutaali hapokkuus, jonka seassa sitrusaromit tuntuvat pitkään. Useimmat rieslingitkin jäävät hapokkuudessa tämän viinin taakse.Raikkautta synkkään talveen tuova viini on parhaimmillaan niukasti maustettujen ja vähäisessä öljyssä paistettujen kalafileiden tai maissikanapojan seurassa. Kastikkeeksi kannattaa tehdä hollandaisen tyyppinen voikastike. Sitruunaa ei tarvita, sillä sen maku löytyy Txakolinasta.