Jos valmistat tänä viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile littanaa leipää: piadina kuuluu pikaruokien aatelistoon

Jos valmistat tänä viikonloppuna vain yhden ruuan, kokeile littanaa leipää: piadina kuuluu pikaruokien aatelis

Piadina eli italialainen flatbread

Resepti: Sanna Kekäläinen

leivät, leipätaskut ja wrapit ovat kotikeittiön pikaruokien aatelistoa. Leipään voi ketterästi kääräistä täytteet sisään, eikä syömiseen tarvita lautasia tai aterimia.Italialainen piadina on jauhoista, vedestä ja öljystä valmistuva, paistinpannulla paistuva leipä. Se kohotetaan leivinjauheella, joten se syntyy todella helposti. Viitseliäs kaulii taikinan ohuenohueksi, muhkeamman leivän ystävä jättää piadinan hieman pulleammaksi.on nopea valmistaa, mutta täytteiden valinnassa saattaakin vierähtää enemmän aikaa. Leivän väliin voi taiteilla oikeastaan melkein mitä tahansa saapasmaan ruoka-aarteita mortadellasta mozzarellaan.Universaali leivänpäällys eli kotoisa kinkun ja juuston kombo ei petä piadinassakaan. Kokeile esimerkiksi ricottaa ja ilmakuivattua kinkkua. Tai täytä leivät pyttipannusta tutulla tekniikalla eli katso jääkaappiin sillä silmällä: juustonkannikat, puoliksi syödyt antipastokasvikset, nahistumassa oleva pinaatti? Sinulla on täyte!Täytteissä tyyli on vapaa, mutta yksi asia on hyvä muistaa: nämä leivät ovat parhaimmillaan heti pannulta syötyinä.4–6 kplvalmistusaika 35 min4–5 dl vehnäjauhoja1 tl leivinjauhetta½ tl suolaa2 dl vettä2 rkl oliiviöljyäSekoita 3 dl jauhoja, leivinjauhe ja suola. Lisää vesi ja öljy. Sekoita tasaiseksi. Lisää jauhoja niin, että taikina irtoaa kulhon reunoista. Vaivaa taikinaa noin 5 minuuttia. Peitä liinalla ja anna levähtää 10 minuuttia.Jaa taikina 4–6 osaan. Pyöritä palloiksi. Kauli jauhotetulla alustalla ohuiksi lätyiksi.Paista kuumalla, kuivalla pannulla noin 2 minuuttia molemmilta puolilta. Valurautapannu on erityisen hyvä piadinan paistamiseen.Voit täyttää leivät esimerkiksi punaisella pestolla, ilmakuivatulla kinkulla, juustolla ja rucolalla. Tarjoa heti.Voit myös tarjota leivät sellaisenaan vaikkapa keiton tai salaatin kanssa.